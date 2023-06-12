بشرى للمصريين.. تراجع شديد في أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الإثنين، وذلك مع صعود الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي المتعلق بسعر الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1956.82 دولار للأوقية (الأونصة) كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1971.10 دولار، حسبما أفادت رويترز.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات كل من مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة والتي تصدر يومي، الثلاثاء والأربعاء، على الترتيب لتأثيرها على توقعات اسعار الفائدة.

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 24.0993 دولار للأوقية، كما خسر البلاتين 0.6% إلى 1002.22 دولار.

وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 1320.17 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ مايو/ أيار 2019 ،يوم الجمعة.