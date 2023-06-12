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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشرى للمصريين.. تراجع شديد في أسعار الذهب عالميا

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الإثنين، وذلك مع صعود الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي المتعلق بسعر الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1956.82 دولار للأوقية (الأونصة) كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1971.10 دولار، حسبما أفادت رويترز.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات كل من مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة والتي تصدر يومي، الثلاثاء والأربعاء، على الترتيب لتأثيرها على توقعات اسعار الفائدة.

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 12-6-2023

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 24.0993 دولار للأوقية، كما خسر البلاتين 0.6% إلى 1002.22 دولار.

وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 1320.17 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ مايو/ أيار 2019 ،يوم الجمعة.

 

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