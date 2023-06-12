كواليس مثيرة في قصة طالبة المنوفية بعد العثور على جثمانها

منشورات كثيرة وصور مصحوبة بأرقام هواتف متعددة، للبحث عن عبير ابنة قرية مليج بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، ولكن كانت المفاجأة عند العثور على جثمانها غارقا ببحر شبين الكوم.

عبير الشافعي طالبة بالفرقة الثانية بمعهد تمريض تأمين شبين الكوم، وابنة قرية مليج في مركز شبين الكوم اختفت منذ يومين وسط حالة من الخوف عليها من أهل قريتها.

الطالبة عبير الشافعي

وانتشرت صورها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، من أجل البحث عنها في كل مكان، ولكن كانت النتيجة بعد يومين العثور علي جثمانها غارقة في بحر شبين الكوم.

حالة من الصدمة انتابت أهالي مركز شبين الكوم عقب العثور على جثمانها ، حيث أكد الأهالي أن عبير من عائلة معروفة بالقرية والبنت معروف عنها السمعة الطيبة بين جميع أبناء القرية.

وانتشرت العديد من الأخبار عن تعرض الطالبة للسحر ، حيث قام نائب الدائرة هاني خضر بنشر منشور على أحد مجموعات قرية مليج قائلا: " نسأل الله العلي العظيم أن يرحم بنتنا الطيبة عبير إبراهيم الشافعي ويغفر لها ويرزقها الجنة ، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان، أشعر بصدمة شديدة بسبب ما تابعته وعرفته في هذا الموقف الصعب، حيث تعرضت عبير لظروف صعبة بسبب السحر والأعمال التى يحرمها الدين.

منشور النائب

وتابع: والحمد لله أن كل من يعرفها يترحم عليها ويدعو لها ويبكي من أجلها، لنبل أخلاقها وطيب سلوكها، رحم الله عبير الشافعي، اللهم انتقم من الدجالين والسحرة.. اللهم إنّا نعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بك من أسحارهم وعقدهم وربطهم يا قوي يا متين، رجاء إيقاف الحديث في هذا الموضوع والأكتفاء بالدعاء فقط للمرحومة إن شاء الله".

عبير الشافعي

كما انتشرت العديد من منشورات تدعو لها بالرحمة والمغفرة، وسط حالة من الحزن بين زملاءها وأبناء قريتها.

وينتظر أهالي قرية مليج انتهاء إجراءات الدفن من مستشفي شبين الكوم واستلام الجثمان وذلك لتشييعه الي مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالقرية عقب أداء صلاة الجنازة علي الطالبة بمسجد الرحمة في القرية.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من أهالي مليج بمركز شبين الكوم باختفاء الطالبة عبير إبراهيم الشافعي بالفرقة الثانية بمعهد تمريض شبين الكوم.

وعقب ساعات من البحث والتحري تم العثور علي الجثمان طافيا في بحر شبين الكوم، حيث تم نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.