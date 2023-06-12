عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كواليس مثيرة في قصة طالبة المنوفية بعد العثور على جثمانها

الطالبة عبير الشافعي
الطالبة عبير الشافعي

منشورات كثيرة وصور مصحوبة بأرقام هواتف متعددة، للبحث عن عبير ابنة قرية مليج بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، ولكن كانت المفاجأة عند العثور على جثمانها غارقا ببحر شبين الكوم.

عبير الشافعي طالبة بالفرقة الثانية بمعهد تمريض تأمين شبين الكوم، وابنة قرية مليج في مركز شبين الكوم اختفت منذ يومين وسط حالة من الخوف عليها من أهل قريتها.

الطالبة عبير الشافعي 

وانتشرت صورها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، من أجل البحث عنها في كل مكان، ولكن كانت النتيجة بعد يومين العثور علي جثمانها غارقة في بحر شبين الكوم.

بعد يومين من اختفائها.. العثور على جثمان طالبة بتمريض المنوفية| تفاصيل

محافظ المنوفية يناقش آخر مستجدات الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية الجارية

حالة من الصدمة انتابت أهالي مركز شبين الكوم عقب العثور على جثمانها ، حيث أكد الأهالي أن عبير من عائلة معروفة بالقرية والبنت معروف عنها السمعة الطيبة بين جميع أبناء القرية.

وانتشرت العديد من الأخبار عن تعرض الطالبة للسحر ، حيث قام نائب الدائرة هاني خضر بنشر منشور على أحد مجموعات قرية مليج قائلا: " نسأل الله العلي العظيم أن يرحم بنتنا الطيبة عبير إبراهيم الشافعي ويغفر لها ويرزقها الجنة ، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان، أشعر بصدمة شديدة بسبب ما تابعته وعرفته في هذا الموقف الصعب، حيث تعرضت عبير لظروف صعبة بسبب السحر والأعمال التى يحرمها الدين.

منشور النائب

وتابع: والحمد لله أن كل من يعرفها يترحم عليها ويدعو لها ويبكي من أجلها، لنبل أخلاقها وطيب سلوكها، رحم الله عبير الشافعي، اللهم انتقم من الدجالين والسحرة.. اللهم إنّا نعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بك من أسحارهم وعقدهم وربطهم يا قوي يا متين، رجاء إيقاف الحديث في هذا الموضوع والأكتفاء بالدعاء فقط للمرحومة إن شاء الله".

عبير الشافعي

كما انتشرت العديد من منشورات تدعو لها بالرحمة والمغفرة، وسط حالة من الحزن بين زملاءها وأبناء قريتها.

وينتظر أهالي قرية مليج انتهاء إجراءات الدفن من مستشفي شبين الكوم واستلام الجثمان وذلك لتشييعه الي مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالقرية عقب أداء صلاة الجنازة علي الطالبة بمسجد الرحمة في القرية.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من أهالي مليج بمركز شبين الكوم باختفاء الطالبة عبير إبراهيم الشافعي بالفرقة الثانية بمعهد تمريض شبين الكوم.

وعقب ساعات من البحث والتحري تم العثور علي الجثمان طافيا في بحر شبين الكوم، حيث تم نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عبير الشافعي 
موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك معهد تمريض محافظة المنوفية مركز شبين الكوم بحر شبين الكوم العثور علي جثمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعويم انتهى والجنيه راجع.. مفاجأة في سعر الدولار الآن رسميًا بالبنوك

ابتعدوا عن تناول المانجو أسبوعين .. تحذير رسمي من نقابة الفلاحين الزراعيين

الحلم يتحقق.. تراجع سعر الذهب بقوة إلى أقل من 2000 جنيه الآن

طلب عاجل من كاف إلي الأهلي عقب التتويج بدوري أفريقيا.. تعرف عليه

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تحقيق الأهلي دوري أبطال أفريقيا

بعد أزمته الصحية.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني

بسبب قرار الإدارة الفنية.. لاعبان من الأهلي لن يعودا مع بعثة الفريق

16 مليون دولار.. الأهلي على موعد مع جوائز ضخمة بمونديال الأندية

ترشيحاتنا

تفاصيل لأول مرة.. بسام راضى يكشف لقناة إيطالية موقف مصر من سد النهضة

لمنع الغش وتسريب الأسئلة .. الجزائر تقطع الإنترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة

متى عيد الأضحى 2023 ومواعيد أداء صلاته بالقاهرة والمحافظات

أبوالغيط : القضية الفلسطينية تتصدر أجندة الدبلوماسية العربية.. ونواصل حمل لواء الدفاع عنها

أبوالغيط: مستعد للتعاون مع دول الباسفيك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك

كواليس مثيرة في قصة طالبة المنوفية بعد العثور على جثمانها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند نقص المغنيسيوم؟.. أمراض لن تتوقعها

إياكي تعمليها .. أكلة ممنوعة على طلاب الثانوية العامة نهائيا

5 أسباب صادمة تؤدي لتدهور صحة القلب والأوعية الدموية لدى الشباب|تفاصيل

لماذا لا ترغب ناسا في استخدام أقلام الرصاص بالفضاء؟ اعرف القصة الحقيقية

فيديو

طبيعة قاسية .. ماذا فعلت حرائق الغابات في كندا| فيديوجراف

وصلت الإسكندرية وانضمت للأسطول.. كل ما تريد معرفته عن الفرقاطة القهار «فيديوجراف»

أصعب من فيديو القرش.. رسالة من أخت العريس لعروسه تثير الجدل على الفيسبوك

حماتك هتطبخلك وتغسلك وتدلعك.. مميزات جوازة بيت العيلة في كوكب ياسمين عز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ