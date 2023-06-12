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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابات واعتقالات في مداهمات للاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الإثنين، باعتقال وإصابة عدد من الفلسطينيين، خلال مداهمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأصيب شابا بالرصاص الحي، اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة من مدينة نابلس، وفقا لما ذكرته وكالة "وفا".

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء بالبلدة القديمة، وداهمت منزل الشهيد وديع الحوح، ومقهى وحطمت محتوياتها، وأطلقت الرصاص الحي والغاز السام صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عدة قرى وبلدات جنوب نابلس، واعتقلت الشابين قتيبة محمد حمايل، وعبد المجيد عيسى حمايل (23 عاما) عقب مداهمة منزلي ذويهما في بلدة بيتا، كما اعتقلت رشاد شاهين ونجله الطفل ريان (14 عاما)، عقب مداهمة منزلهما في قرية قريوت.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن وحدة خاصة من جيش الاحتلال داهمت مخبزا عند مدخل المخيم الرئيس، واعتقلت الشاب ماهر الولجي، كما اعتقلت الشاب يزن عياد بعد دمدهمة منزل ذويه وتفتيشه.

ومن مخيم الجلزون شمال البيرة، ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد بهاء عياش، بعد مداهمة منزل ذويه، وتفتيشه.

وفي بلدة الزبابدة جنوب جنين، أصيب شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق بالغاز السام، فجر اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة.

وأفادت مصارد محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الزبابدة وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق.

وأضافت أن مواجهات أخرى اندلعت في رمانة غرب جنين، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، كما داهمت العديد من المنازل، والمنشآت الزراعية، عرف من أصحابها حسام وعبد الله الصانوري.

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