تفاصيل التقديم في برنامج المنح الدراسية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعيم العالي والبحث العلمي عن إفادة سفارة المملكة العربية السعودية ( الملحقية الثقافية بالقاهرة ) ببرنامج المنح الدراسية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية والمخصص منها لطلاب جمهورية مصـر العربية عدد 700 منحة فى الجامعات السعودية وفقا لما يلى :ـ

المراحل الدراسية : دبلوم اللغة العربية ـ بكالوريوس ـ ماجستير ـ دكتوراه

شروط القبول بالمنح الدراسية بالمملكة العربية السعودية :

- لا يقل سن الطالب عن 17 سنة

- لا يزيد عن 25 سنة لمرحلتى دبلوم اللغة العربية والبكالوريوس

- لا يزيد عمر الطالب عن 30 سنة لمرحلة الماجستير.

- لا يزيد عمر الطالب عن 35 سنة لمرحلة الدكتوراه .

- موافقة حكومة بلد الطالب على دراسته بالمملكة العربية السعودية.

- لا يكون الطالب قد حصل على منحة اخرى بالمملكة العربية السعودية

- أن تصدق الشهادات والاوراق من الجهات المختصة.

- لا يكون مفصولاً من احدى المؤسسات التعليمية بالمملكة

- أن يجتاز الفحص الطبى الذى تقرره الأنظمة والتعليمات

- يتم القبول بعد اخذ موافقة الجهات ومنها وزارة الخارجية.

التخصصات : السياسة – القانون – التخصصات التربوية- ادارة الأعمال- الإقتصاد- الهندسة والعلوم الطبيعية- الحاسب الآلى- الزراعة- الشـريعة وتعليم اللغة – الإعلام). ما عدا التخصصات الصحية. ويتم قبول الطلبة والطالبات فى جميع الجامعات السعودية بحسب التخصصات المتاحة والمعدلات النسبة المخصصة فى كل جامعة 5% ما عدا الجامعة الإسلامية تصل النسبة لطلاب المنح 85%.

لغة الدراسة :ـ

• التخصصات العلمية تدرس باللغة الانجليزية .

• التخصصات النظرية والإنسانية تدرس باللغة العربية .