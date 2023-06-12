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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل التقديم في برنامج المنح الدراسية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية

المنح والبعثات
المنح والبعثات

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعيم العالي والبحث العلمي عن إفادة سفارة المملكة العربية السعودية ( الملحقية الثقافية بالقاهرة ) ببرنامج المنح الدراسية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية والمخصص منها لطلاب جمهورية مصـر العربية عدد 700 منحة فى الجامعات السعودية وفقا لما يلى :ـ

  • المراحل الدراسية : دبلوم اللغة العربية ـ بكالوريوس ـ ماجستير ـ دكتوراه

شروط القبول بالمنح الدراسية بالمملكة العربية السعودية : 

- لا يقل سن الطالب عن 17 سنة

- لا يزيد عن 25 سنة لمرحلتى دبلوم اللغة العربية والبكالوريوس

- لا يزيد عمر الطالب عن 30 سنة لمرحلة الماجستير.

- لا يزيد عمر الطالب عن 35 سنة لمرحلة الدكتوراه .

- موافقة حكومة بلد الطالب على دراسته بالمملكة العربية السعودية.

- لا يكون الطالب قد حصل على منحة اخرى بالمملكة العربية السعودية

- أن تصدق الشهادات والاوراق من الجهات المختصة.

- لا يكون مفصولاً من احدى المؤسسات التعليمية بالمملكة

- أن يجتاز الفحص الطبى الذى تقرره الأنظمة والتعليمات

- يتم القبول بعد اخذ موافقة الجهات ومنها وزارة الخارجية.

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التعليم العالي: الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية

التخصصات :  السياسة – القانون – التخصصات التربوية- ادارة الأعمال- الإقتصاد- الهندسة والعلوم الطبيعية- الحاسب الآلى- الزراعة- الشـريعة وتعليم اللغة – الإعلام). ما عدا التخصصات الصحية. ويتم قبول الطلبة والطالبات فى جميع الجامعات السعودية بحسب التخصصات المتاحة والمعدلات النسبة المخصصة فى كل جامعة 5% ما عدا الجامعة الإسلامية تصل النسبة لطلاب المنح 85%.

لغة الدراسة :ـ

•        التخصصات العلمية تدرس باللغة الانجليزية .

•        التخصصات النظرية والإنسانية تدرس باللغة العربية .

البحث العلمي التخصصات الصحية التخصصات المتاحة التخصصات العلمية الجامعات السعودية

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