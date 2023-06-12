تفاصيل التقديم في برنامج المنح الدراسية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعيم العالي والبحث العلمي عن إفادة سفارة المملكة العربية السعودية ( الملحقية الثقافية بالقاهرة ) ببرنامج المنح الدراسية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية والمخصص منها لطلاب جمهورية مصـر العربية عدد 700 منحة فى الجامعات السعودية وفقا لما يلى :ـ
- المراحل الدراسية : دبلوم اللغة العربية ـ بكالوريوس ـ ماجستير ـ دكتوراه
شروط القبول بالمنح الدراسية بالمملكة العربية السعودية :
- لا يقل سن الطالب عن 17 سنة
- لا يزيد عن 25 سنة لمرحلتى دبلوم اللغة العربية والبكالوريوس
- لا يزيد عمر الطالب عن 30 سنة لمرحلة الماجستير.
- لا يزيد عمر الطالب عن 35 سنة لمرحلة الدكتوراه .
- موافقة حكومة بلد الطالب على دراسته بالمملكة العربية السعودية.
- لا يكون الطالب قد حصل على منحة اخرى بالمملكة العربية السعودية
- أن تصدق الشهادات والاوراق من الجهات المختصة.
- لا يكون مفصولاً من احدى المؤسسات التعليمية بالمملكة
- أن يجتاز الفحص الطبى الذى تقرره الأنظمة والتعليمات
- يتم القبول بعد اخذ موافقة الجهات ومنها وزارة الخارجية.
التخصصات : السياسة – القانون – التخصصات التربوية- ادارة الأعمال- الإقتصاد- الهندسة والعلوم الطبيعية- الحاسب الآلى- الزراعة- الشـريعة وتعليم اللغة – الإعلام). ما عدا التخصصات الصحية. ويتم قبول الطلبة والطالبات فى جميع الجامعات السعودية بحسب التخصصات المتاحة والمعدلات النسبة المخصصة فى كل جامعة 5% ما عدا الجامعة الإسلامية تصل النسبة لطلاب المنح 85%.
لغة الدراسة :ـ
• التخصصات العلمية تدرس باللغة الانجليزية .
• التخصصات النظرية والإنسانية تدرس باللغة العربية .