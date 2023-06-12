فلسطين تطالب بضغط دولي لوقف مشروع صهيوني لتقسيم الضفة الغربية

طالب مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين، بضغط دولي حقيقي لوقف تنفيذ إسرائيل المخطط الاستيطاني الذي بات يعرف بمنطقة (E1)، والذي يهدف إلى تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية متواصلة الأطراف.

وأوضح الوزارء الفلسطيني، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية" أن هذا المخطط سيتم بموجبه بناء مستوطنة جديدة تربط مستوطنات القدس بمستوطنة "معاليه أدوميم"، وما سيترتب على ذلك من تقسيم الضفة الغربية إلى منطقتين منفصلتين، ما يعني منع حل الدولتين، وما سيترتب على هذه الخطوة من نتائج خطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

كما طالب مجلس الوزراء الفلسطيني بثني دولة الاحتلال الإسرائيلية عن المضي في مخططاتها الاستعمارية والتوسعية، ومنها تقديم مخططات لبناء منطقة صناعية كبرى بين مستعمرة "أرئيل"، وداخل أراضي عام 1948، على أراضي قرى سنيريا ورافات والزاوية، بمساحة تبلغ حوالي 2700 دونم.