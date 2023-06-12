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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

هيئة الكتاب تشارك بـ 500 عنوانًا في معرض الدوحة الدولي.. صور

جناح هيئة الكتاب
جناح هيئة الكتاب في معرض الدوحة

تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الدورة الثانية والثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب، بأكثر من 500 عنوانًا من إصدارات الهيئة.

وتقدم الهيئة في معرض الدولة إصدارات من كافة السلاسل الخاصة بها، سلسة التراث الحضارى، سلسلة الجوائز، سلسة دراسات أدبية، سلسة التراث الشعبي، وسلسة ما، وتاريخ المصريين، والفنون الشعبية، وغيرها من السلاسل.

ومن أبرز الإصدارات التي تعرضها هيئة الكتاب في معرض الدوحة، كتب ثروت عكاشة، والأعمال الكاملة للدكتور محمود أمين العالم، والأعمال الكاملة للروائي جمال الغيطاني، والأعمال الكاملة للشاعر فؤاد حداد.

 

كما تشارك الهيئة في المعرض، بإصدارات: «إنسان في الإسلام، والخلق والوجود، وقصص الحيوانات في القرآن، وأسرار الاحجار، وعلم النفس والأدب، وعندما يتكلم العلم، والقتلة بأجزائه الثلاث، والمواد الجديدة، واستشراق النفس، واعرف اهلك، والتطور الحضاري، وتفسير الأحلام، وتأملات في العلم والثقافة، وثقافة الكيمياء، والسعادة الشخصية».

 

وأيضًا: «فنون العصور الوسطى، و الممثل، ونباتات المستقبل، ومقدمة في الفلكلور، وفي النقد الموسيقى، وفنون المنون، ودفاعات عن العقلانية، وهوامش العميد، ومعلم يوم القيامة، وأعمال سيد حجاب، وأعمال صلاح عبد الصبور، وليلة الجنة، وعباس العقاد مقالات نادرة، والسخرية في أدب أحمد خالد توفيق، وحكايات من عصر ايجاز، والمرأة المهوسة، وتاريخ العلوم والحضارات، والحرب والسرد، وملكات مصر، ورحلة عبر الجزيرة العربية، والقاهرة تاريخها ونشأتها، وأحكام النقود، والجماهير في معرفة الجواهر، ومقامات بديع الزمان، وصورة الإسلام في عصر النهضة، والتوراة والقرآن، والقرآن بصوت مصر، ومواسم ومناسبات الإسلام، وسلامة الإنسان في الإسلام».

كما تقدم مجموعة من الكتب الخاصة للأطفال منها: «وطني العربي، وملك الجبل الذهبي، والطفل الحائر، وقطار المحطة، والطير الشادي، وجبل الملكة الذهبية، ونمولة وفيلو».

وانطلقت اليوم فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب 2023 تحت شعار "بالقراءة نرتقي"، وذلك بمشاركة أكثر من 500 ناشر مباشر من 37 دولة، وتحل المملكة العربية السعودية هذا العام ضيف نسخة المعرض، وتشارك بجناح خاص يضم مجموعة من الكتب المتنوعة، ويقام المعرض الذي يستمر حتى 21 يونيو الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين معرض الدوحة الدولي للكتاب كافة السلاسل ا سلسة دراسات أدبية وتاريخ المصريين

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