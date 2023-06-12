انطلاق معرض الدوحة الدولي للكتاب 2023 والسعودية ضيف الشرف

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب 2023 تحت شعار "بالقراءة نرتقي"، وذلك بمشاركة أكثر من 500 ناشر مباشر من 37 دولة.

وتحل المملكة العربية السعودية هذا العام ضيف شرف نسخة المعرض، وتشارك بجناح خاص يضم مجموعة من الكتب المتنوعة. ويقام المعرض الذي يستمر حتى 21 يونيو الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

برنامج معرض الدوحة للكتاب 2023

ويحتضن المسرح الرئيسي لمعرض الدوحة الدولي للكتاب 37 ندوة ثقافية، وعلمية، وأدبية، واجتماعية، إضافة إلى أمسيات شعرية، بينما يحتضن شارع المتنبي 6 مكتبات من بغداد، ومن المزمع أن يقام خلال فعالية الطبخ الحي 28 عرضا بمشاركة 28 طاهيا وطاهية.

كما سيقام على هامش نسخة المعرض حسبما ذكرت وكالة قطر للأنباء 48 ورشة، ويتضمن 87 عرضا من الفعاليات في واحة الأطفال منها ورش فنية ومساحات للأنشطة ومسرح للدمى.

ويبلغ عدد فعاليات الصالون الثقافي 116 فعالية، فيما تشهد المنطقة المركزية إقامة بعض من الأعمال الفنية مثل العزف على العود والكمان والفن التشكيلي والتصوير الضوئي.

ويقدم معرض الدوحة الدولي للكتاب هذا العام العديد من الخدمات العامة للجمهور منها خدمة مرشد القراءة، وخدمة اسألني، إضافة إلى تطبيق الجوال للبحث عن الكتب، وخدمة الجمهور، ومواقف مركبات مجانية للجمهور.

ويقدم جناح وزارة الثقافة هذا العام بإضافة صبغة تراثية وفنية وأخرى موسيقية على الشكل الداخلي للجناح الذي يعرض من خلاله جانب من التراث القطري، حيث توجد مجموعة من البشوت القطرية، علاوة على وجود آلات موسيقية، وتحف، بينما يتضمن الديكور الخارجي إنارة وزخارف تضفي جمالا على الجناح.