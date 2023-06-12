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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تُشارك بافتتاح الدورة الثانية والثلاثين لمعرض الدوحة الدُولي للكتاب

وزير الثقافة
وزير الثقافة

شاركت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، افتتاح فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمعرض الدوحة الدُولي للكتاب 2023، و الذي تحل عليه المملكة العربية السعودية ضيف شرف، وتُقام فعالياته  تحت شعار "بالقراءة نرتقي"، وذلك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ويستمر حتى 21 يونيو الجاري.

حيث تفقد ضيوف الافتتاح، عدداً من أجنحة الدول المشاركة بالمعرض، والذي يقام بمشاركة أكثر من 500 ناشر يمثلون 37 دولة، ويضم عدداً من دور النشر القطرية والعربية والأجنبية.

 كما تفقد الضيوف، جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يضم ما يزيد عن 500 عنوان، تُمثل أحدث الإصدارات والعناوين بالمعارف الإنسانية المتعددة، وأثنت وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، على جناح الهيئة العامة للكتاب، وما يشمله من عناوين متنوعة لكبار كتاب مصر وقوتها الناعمة، ومنها "مؤلفات الدكتور ثروت عكاشة، الأعمال الكاملة للدكتور محمود أمين العالم، الأعمال الكاملة للروائي جمال الغيطاني، الأعمال الكاملة للشاعر فؤاد حداد.

ويضم الجناح عدد من الإصدارات المتنوعة منها «ملكات مصر، ورحلة عبر الجزيرة العربية، والقاهرة تاريخها ونشأتها، والخلق والوجود، وعلم النفس والأدب، وعندما يتكلم العلم، والقتلة بأجزائه الثلاثة، واعرف اهلك، والتطور الحضاري، وتأملات في العلم والثقافة، وتاريخ العلوم والحضارات، والحرب والسرد، وأحكام النقود، والجماهير في معرفة الجواهر، ومقامات بديع الزمان، وصورة الإسلام في عصر النهضة، والتوراة والقرآن، والقرآن بصوت مصر، وسلامة الإنسان في الإسلام»".

 ويشهد المعرض عدداً من الفعاليات والأنشطة الثقافية، حيث يستضيف المسرح الرئيسي للمعرض قرابة 37 ندوة ثقافية، وعدداً متنوعاً من الأمسيات الشعرية، كما تبلغ عدد فعاليات الصالون الثقافي بالبرنامج 116 فعالية، فيما تستضيف "واحة الأطفال" 87 عرضاً تتنوع مابين "ورش فنية، مساحات للأنشطة، مسرح للدمى"، وغيرها.

كما تحتضن "المنطقة المركزية" للمعرض، باقة متنوعة من الفنون منها "العزف على العود والكمان، الفنون تشكيلية، والتصوير الضوئي"، وغيرها، ويقدم عدداً من الخدمات العامة للجمهور منها "مرشد القراءة، اسألني، تطبيق الجوال للبحث عن الكتب".

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري لمعرض الدوحة الد ولي للكتاب المملكة العربية السعودية ضيف شرف

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