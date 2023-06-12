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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حياة كريمة.. توصيل أول شعلة غاز طبيعي لقرية العساكرة في سوهاج

توصيل الغاز
توصيل الغاز

أطلقت شركة مودرن جاس أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية العساكرة بمركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج وذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة) والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.


وبحسب بيان وزارة البترول، فقد تم وتنفيذ شبكة ضغط منخفض، بضغط تشغيل 100 مللي بار بأطوال 6400 متر شاملة فرعات المنازل .

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وناشدت شركة مودرن جاس المواطنين في قرية العساكرة بسرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن ضماناً لتعظيم وسرعة استفادة أهالى القرية من هذه الخدمة الحضارية والأجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك .


و تجدر الإشارة إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية بدون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة
ومن المخطط توصيل  الغاز الطبيعي إلى( 900 ) عميل بالقرية.

وبذلك يصبح قد تم تشغيل الغاز الطبيعي لعدد 26 قرية بمحافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة( المرحلة الاولى) ، وجارى التنفيذ بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي،حيث يجرى العمل فى أكثر من قطاع مرة واحدة.

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