امتحانات الثانوية العامة.. ضبط حالة غش إلكتروني.. والتعليم تكشف ما حدث

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن تم إجراء امتحانات التربية الدينية والتربية الوطنية في امتحانات الثانوية العامة اليوم.

وأضاف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "كان هناك غرفة علميات لمتابعة عملية سير الامتحانات على مستوى الجمهورية"، لافتا: "تم تداول ورقة امتحان الساعة التاسعة في مادة التربية الإسلامية وبعد الرصد تم التأكد أنها من العام الماضي وليس العام الحالي".

وأشار: "في تمام الساعة ١٠.١٠ دقائق تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من ضبط حالة غش الكتروني واحدة لطالب في لجنة بمحافظة الشرقية قام بنشر صورة امتحان نهاية العام لمادة التربية الدينية عبر هاتفه المحمول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده".

وأوضح شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم،: "الطالب تم حرمانه من الامتحانات هذا العام"، لافتا: "من خلال كاميرات المراقبة تم ضبط 2 من الملاحظين في لجنة بسوهاج قاموا بتسهيل إجراءات الغش وتم إحالتهم للتحقيق".



واسترسل شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم،: "كاميرات المراقبة ساهمت بشكل كبير في مراقبة اللجان على مستوى الجمهورية ورصد أي حركة قد تمثل أي مشكة"، مؤكدا: "الامتحانات تيسر بشكل جيد، وتم ضبط أكثر من طالب يحاولون الغش وتم التعامل معهم وضبط الأجهزة الإلكترونية".

وأكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم،: "كاميرات المراقبة منتشرة على معظم لجان امتحانات الثانوية على مستوى الجمهورية، والوزارة حريصة على تسهيل الإجراءات على الطلاب".