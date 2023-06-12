تعليق عاجل من الولايات المتحدة بشأن مفاوضات صندوق النقد الدولي مع تونس

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة ترغب في رؤية تونس تقدم خطة إصلاح منقحة إلى صندوق النقد الدولي لكن الأمر متروك لها.

وأضاف بلينكن في تصريحات له اليوم، أنه من الواضح أن تونس تحتاج إلى مساعدة إضافية لتجنب السقوط في أزمة اقتصادية.

وكن جانبه، قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، بشأن مفاوضات صندوق النقد الدولي، إن الحلول لا يمكن أن تكون في شكل إملاءات.

وأضاف الرئيس التونسي في تصريحات له: “على صندوق النقد الدولي مراجعة وصفاته وبعدها يمكن التوصل إلى حل”.

كما أكد الرئيس التونسي، في وقت سابق، رفضه لشروط صندوق النقد الدولي الخاصة بمنح تونس قرضا بقيمة ما يقارب من ملياري دولار.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة، لافتا إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم تنقطع.