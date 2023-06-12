مصر لا تنسى أبناءها|تعليق أحمد موسى بعد توجيه الرئيس بإنشاء مقبرة الخالدين

علق الإعلامي أحمد موسى، على توجيه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي.

وأضاف “موسى”، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الدولة لا تنسى العظماء أو رموزها سواء من هم على قيد الحياة أو من وافته المنية".

وعلق الإعلامي أحمد موسى، "حاجه عظمة وفخر والوطن لا ينسى رموزه ولا ينسى كل من له دور في رفعة هذا الوطن، فالموضوع له تقدير رئاسي".

وأكد أحمد موسى أن الدولة تتعامل مع حالات الضرورة التي أفضت لمخطط التطوير، مع دراسة البدائل وإعلان التوصيات للرأي العام قبل يوليو المقبل، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء مقبرة تضم رفات الخالدين والعظماء، من ذوي الإسهامات البارزين في رفعت الوطن وساهمت في تقدم الوطن.

وأوضح أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضاً متحفاً للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم.

واختتم “سيكون هذا الصرح شاهداً متجدداً على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال”.

