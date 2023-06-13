عقيلة صالح: مصلحة ليبيا ووحدتها أهم من القوانين.. ولا حجة لتعطيل الانتخابات |أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب الليبي

تحدث المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، في العديد من الملفات الهامة خلال لقائه بقناة القاهرة الإخبارية ونرصد لكم أبرز التصريحات:

عقيلة صالح: مصلحة ليبيا ووحدتها أهم من القوانين

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إنه في حال وجود أي خلل يؤثر على عملية الانتخابات لابد من مواجهته، لافتا إلى ان الانتخابات هدفها الاستقرار والسيطرة على البلاد وضمان حرية الناس، وأسوء شيء في ليبيا الآن هو إجراء انتخابات قد تفشل وسيكون ذلك السيناريو الأسوأ.

وأوضح «صالح» خلال استضافته بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مجلس النواب قام بما عليه من قاعدة دستورية، وتكليف لجنة 6+6، والقوانين صادرة وموجودة بالفعل، مضيفا أن مصلحة ليبيا والحفاظ على وحدتها أعلى وأهم من القوانين، وبعد الانتخابات يتولى الرئيس تشكيل الحكومة.

عقيلة صالح: لا حجة لتعطيل الانتخابات .. ونريد أن تكون مقبولة لدى جميع الليبيين

قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إنّه لا حجة لتعطيل الانتخابات ونريد أن تكون مقبولة لدى جميع الليبيين، مشددًا على أن صندوق الانتخابات هو الذي سيفصل ويحكم فيما يخص إرادة الليبيين.

أضاف «صالح»، في حواره مع الإعلامي أحمد أبو زيد على قناة «القاهرة الإخبارية»: «القوانين تتغير حسب الظروف ومصلحة المجتمع ونريد الوصول إلى تشريعات مقبولة، واقترحنا اعتبار العسكريين مستقيلين من مناصبهم بمجرد ترشحهم للانتخابات».

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي، أنّ هناك عدد كبير من المرشحين لمجلس النواب ومنصب رئيس الدولة، مواصلا: «وهناك شبه قبول لمقترح تشكيل حكومة محايدة تنحصر في الإشراف على الانتخابات، وبعد الإجراءات القانونية سيتم الإعلان عن ذلك صراحة، وطبقا للاتفاق السياسي فإن من يشكل الحكومة هو مجلس النواب ومجلس الدولة».

وأكد: «الحكومة ستكون مسؤولة عن تهيئة الجو للانتخابات وتوفير الكوادر العاملة في الدوائر الانتخابية، والبعض يقول إن مجلس النواب هو من يجب أن يحدد يوم الانتخابات، ولكن، لا، مجلس النواب عنده المفوضية والحكومة عندما تقولان نحن جاهزتان للانتخابات فإنه سيقول إنه بإمكان الناخبين النزول في يوم محدد، ومن تحدد هذا اليوم المفوضية العليا للانتخابات».

رئيس النواب الليبي: اعترضنا على وجود جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية

قال المستشارعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي،إنه حيث المبدأ فإن ليبيا في ظروف استثنائية، لا نريد تهميش أو إبعاد أحد، نريد أن يكون صندوق الانتخاب هو الحكم بين الليبيين، وحتى نعرف الإرادة الحرة لليبيين عن طريق صناديق الانتخاب.

وأوضح «صالح» خلال استضافته بقناة القاهرة الإخبارية، أن ما وصل إلينا وهو مسودة تتكون من 89 مادة، هذه المسودة قيد الدرس بين أعضاء 6+6، وما اتفق عليه الأعضاء يصل رسميا إلينا حتى هذه اللحظة.

وأشار رئيس مجلس النواب الليبي إلى أنه طُلب منه الحضور إلى المغرب، وكان المطلوب أن نحضر هذا الاتفاق ونبارك هذا الاتفاق، حقيقة لم يعرض علينا اتفاق مكتوب من الطرفين، لكن اطلعنا على المسودة، وكان عندنا رأي وهذا الرأي الشخصي، هذه اللجنة مستقلة، وتبحث ما توصلت إليه إلى مجلس النواب، لكن نحن نريد أن نصل إلى شيء يوصلنا إلى الانتخابات.

وأوضح أنه اعترض على وجود جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية، ونقول لا، لما يحصل على 50% + 1 فقد أصبح قانونا هو الرئيس المنتخب. ما هو مبرر الجولة الثانية؟ ووصلنا للشك أن موضوع الجدل هو اطالة أمد وربما محاولة تدخلات.



عقيلة صالح: نريد أن تكون الانتخابات هي الحكم بين الليبيين

قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إنه من المعروف أن مجلس النواب قام بتعديل الإعلان الدستوري رقم 13، والذي يتضمن تشكيل لجنة ستة من مجلس النواب وستة من مجلس الدولة لصياغته أو تقديم مقترح بقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضح «صالح» خلال استضافته بقناة القاهرة الإخبارية، أنه من المعروف أن مجلس النواب منذ مدة طويلة أصدر قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس النواب، وهذه اللجنة معنية إما بإدخال تعديلات أو إلغاء أو استبدال، يعني هذه من مهام اللجنة.

وأشار رئيس مجلس النواب الليبي إلى أن مهام هذه اللجنة أن تقدم هذا المقترح إلى مجلس النواب، وعليه يصدره المجلس، وليس لرئيس مجلس النواب ولا لرئيس مجلس الدولة أي سلطة قانونية على هذه اللجان، لكن من باب القيادة السياسية ومن باب المصلحة أو من باب أن القوانين يجب أن تصدر مقبولة من المواطنين.

النواب الليبي: متفقون على أن رئيس الدولة لا يحمل جنسية دولة أخرى

أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن هناك اتفاقًا على أن رئيس الدولة لا ينبغي أن يحمل جنسية دولة أخرى، مُوضحًا أن مجلس النواب قام بتعديل الإعلان الدستوري رقم 13 الذي يتضمن تشكيل لجنة 6+6، وأن اللجنة الأخيرة هي المعنية بتقديم مقترحات لمجلس النواب بشأن الانتخابات.