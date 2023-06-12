عقيلة صالح: نريد أن تكون الانتخابات هي الحكم بين الليبيين

قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إنه من المعروف أن مجلس النواب قام بتعديل الإعلان الدستوري رقم 13، والذي يتضمن تشكيل لجنة ستة من مجلس النواب وستة من مجلس الدولة لصياغته أو تقديم مقترح بقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضح «صالح» خلال استضافته بقناة القاهرة الإخبارية، أنه من المعروف أن مجلس النواب منذ مدة طويلة أصدر قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس النواب، وهذه اللجنة معنية إما بإدخال تعديلات أو إلغاء أو استبدال، يعني هذه من مهام اللجنة.

وأشار رئيس مجلس النواب الليبي إلى أن مهام هذه اللجنة أن تقدم هذا المقترح إلى مجلس النواب، وعليه يصدره المجلس، وليس لرئيس مجلس النواب ولا لرئيس مجلس الدولة أي سلطة قانونية على هذه اللجان، لكن من باب القيادة السياسية ومن باب المصلحة أو من باب أن القوانين يجب أن تصدر مقبولة من المواطنين.