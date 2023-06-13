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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يصل إلى فلوريدا لمواجهة اتهامات جنائية فيدرالية

ترامب
ترامب

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى ميامي؛ لمواجهة اتهامات جنائية فيدرالية، في حين أظهر استطلاع جديد لـ"رويترز" و"إيبسوس" أن الغالبية العظمى من زملائه الجمهوريين يعتقدون أن القضية لها دوافع سياسية.

من المقرر أن يكون ترامب ، المرشح الأول لترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، في محكمة اتحادية في ميامي اليوم الثلاثاء الساعة 3 مساءً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1900 بتوقيت جرينتش) للمثول الأول في القضية، متهمًا بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق الأمن القومي الأمريكية والكذب على المسؤولين الذين حاولوا استعادتها.

وكان ترامب قد أعلن براءته وتعهد بمواصلة حملته لاستعادة الرئاسة في انتخابات نوفمبر 2024.

ووصل ترامب- الذي سيكمل السابعة والسبعين، غدا الأربعاء- إلى ميامي في الساعة 2:54 مساءً. (1854 بتوقيت جرينتش) في طائرة خاصة مكتوب على جانبها اسمه.

وتجمع أنصاره خارج نادي جولف قريب يملكه ، حيث كان من المقرر أن يقضي الليل.

وكتب على منصته الخاصة بالوسائط الاجتماعية Truth Social قبل مغادرته نيوجيرسي: 'آمل أن تراقب الدولة بأكملها ما يفعله اليسار الراديكالي لأمريكا'.

لم تؤثر مشاكل ترامب القانونية على شعبيته بين الناخبين الجمهوريين.

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز / إبسوس ، وصدر الاثنين ، أن 81٪ من الجمهوريين يعتقدون أن الاتهامات كانت ذات دوافع سياسية. كما أظهر الاستطلاع أن ترامب يواصل قيادة منافسيه في ترشيح الحزب للرئاسة بهامش كبير.

قال حوالي 43 ٪ من الجمهوريين الذين حددوا أنفسهم إن ترامب هو مرشحهم المفضل ، مقارنة بـ 22 ٪ الذين اختاروا حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ، أقرب منافس لترامب. في أوائل مايو ، قاد ترامب DeSantis بنسبة 49٪ مقابل 19٪ ، لكن ذلك كان قبل أن يدخل DeSantis السباق رسميًا.

ويتهم ترامب، الرئيس الديمقراطي جو بايدن بتدبير القضية الفيدرالية لتقويض حملة ترامب. حافظ بايدن على مسافة من القضية ورفض التعليق عليها.

تحدث ترامب إلى حشد متحمس في جورجيا خلال عطلة نهاية الأسبوع ، وقالت حملته، إنه سيدلي ببيان مساء الثلاثاء ، عندما يعود إلى نيوجيرسي.

مع ذكريات جديدة عن هجوم 6 يناير 2021 الذي شنه أنصار ترامب على مبنى الكابيتول الأمريكي ، أثار المسؤولون مخاوف أمنية.

وقال قائد شرطة ميامي ماني موراليس إن المدينة تخطط لاستقبال حشد يصل إلى 50 ألف شخص وستغلق الطرق في منطقة وسط المدينة إذا لزم الأمر.

يتهم المستشار الخاص جاك سميث ترامب بأخذ آلاف الأوراق التي تحتوي على بعض أكثر أسرار الأمن القومي حساسية في البلاد عندما غادر البيت الأبيض في يناير 2021 وتخزينها بطريقة عشوائية في منزله في مارالاغو بولاية فلوريدا ، وفقًا لـ صدر لائحة اتهام أمام هيئة محلفين كبرى الأسبوع الماضي.

كمستشار خاص ، يُمنح سميث ، الذي يرأس القضية ، درجة أكبر من الاستقلالية مقارنة بالمدعين العامين الآخرين في وزارة العدل ، في محاولة لتقليل العوامل السياسية. كما أنه يحقق في جهود ترامب لقلب خسارته لعام 2020 أمام بايدن.

تُظهر الصور المدرجة في لائحة الاتهام صناديق الوثائق المخزنة على خشبة المسرح ، في الحمام ومتناثرة عبر أرضية غرفة التخزين.

تزعم لائحة الاتهام أن ترامب كذب على المسؤولين الذين حاولوا استعادتهم.

ترامب هو أول رئيس سابق أو حالي يواجه اتهامات جنائية ، لكن خبراء قانونيين يقولون إن هذا لا يمنعه من الترشح للرئاسة - أو تولي المنصب حتى لو ثبتت إدانته.

ويقول خبراء قانونيون ، بمن فيهم المدعي العام السابق لترامب ويليام بار ، إن القضية قوية. وتشمل التهم انتهاكات قانون التجسس ، الذي يجرم الحيازة غير المصرح بها لمعلومات دفاعية ، والتآمر لعرقلة العدالة ، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاما.

قد لا تجري أي محاكمة فيدرالية في فلوريدا إلا بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024. ومن المقرر أيضًا أن يُحاكم ترامب في مارس 2024 في قضية منفصلة في محكمة ولاية نيويورك ، نتيجة دفع أموال لضمان صمت نجم أفلام إب.احية.

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