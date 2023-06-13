وداعا برلسكوني.. كيف ودع زعماء وقادة العالم رئيس وزراء إيطاليا الأسبق؟

توفي رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، رجل الأعمال الملياردير الذي أسس أكبر شركة إعلامية في إيطاليا وقاد ميلان إلى المجد الدولي لكرة القدم قبل تغيير المشهد السياسي ، عن عمر يناهز 86 عامًا.

نعته جيورجيا ميلوني، رئيس الوزراء الإيطالي، قائلة: 'كان سيلفيو برلسكوني مقاتلًا قبل كل شيء، لقد كان رجلاً لا يخشى أبدًا الدفاع عن معتقداته وكانت تلك الشجاعة بالضبط ، هذا التصميم الذي جعله أحد أكثر الرجال نفوذاً في تاريخ إيطاليا'.

وقال عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 'بالنسبة لي ، كان سيلفيو شخصًا عزيزًا ، صديقًا حقيقيًا. لقد كنت دائمًا معجبًا بصدق بحكمته ، وقدرته على اتخاذ قرارات متوازنة وبعيدة النظر حتى في أصعب المواقف'.

وفي رسالة إلى مارينا الابنة الكبرى لبرلسكوني، قال بابا الفاتيكان 'تمنياتي القلبية مع الاسرة في حدادها على فقدان بطل الحياة السياسية الإيطالية ، الذي كان يحمل مسؤوليات عامة بمزاج نشيط'.

ونعاه فيكتور أوربان ، رئيس الوزراء المجري، قائلا 'رحل المقاتل العظيم'.

وقال المتحدث باسم ريشي سونك، رئيس الوزراء البريطاني 'سيلفيو برلسكوني كان له تأثير كبير على السياسة الإيطالية على مدى عدة عقود، وأفكارنا مع الشعب الإيطالي وعائلته'.

ونعاه أنتوني بلينكن ، وزير الخارجية الأمريكي، قائلا 'من الواضح أنه كان شخصية مهمة للغاية في حياة إيطاليا ، في الحياة السياسية ، في الحياة العامة للبلاد'.

وقال رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، 'كان سيلفيو برلسكوني شخصية أكبر من الحياة عملت معه عن كثب لعدة سنوات كرئيس للوزراء. أعلم أنه كان مثارًا للجدل بالنسبة للكثيرين ، لكن بالنسبة لي كان قائدًا وجدته قادرًا ودهاءًا ، والأهم من ذلك أنه صادق في كلامه '.

وقال ماريو دراجي ، رئيس الوزراء الإيطالي السابق وحاكم سابق للبنك المركزي الأوروبي عن برلسكوني 'كرائد أعمال ، غيّر عالم الاتصالات والرياضة بمبادرة وابتكار غير عاديين كقائد ، غيّر السياسة وكان محبوبًا من قبل ملايين الإيطاليين لإنسانيته وجاذبيته.'

وقالت أورسولا فون دير لين، رئيس المفوضية الأوروبية 'لقد قاد إيطاليا في فترة تحول سياسي ومنذ ذلك الحين واصل تشكيل بلده الحبيب. أقدم تعازيّ لعائلته وللشعب الإيطالي'.

ونعاه رئيس الوزراء الهولندي مارك روت، قائلا 'بوفاة سيلفيو برلسكوني فقدت إيطاليا شخصًا مليئًا بالشخصية. لقد كان أول رئيس وزراء إيطالي عملت معه ولا يزال في ذاكرتي سياسيًا مميزًا وعاطفيًا'.

وفي بيان حزب الشعب الأوروبي، ذكر أن 'اليوم ، نحزن على فقدان سيلفيو برلسكوني. لقد كان مؤسس وزعيم فورزا ايطاليا، رئيس الوزراء الإيطالي الأطول خدمة في حقبة ما بعد الحرب والقوة الرائدة في عائلتنا السياسية.'

وفي بيان من حزب بيرلوسكوني “فورزا إيطاليا” قال اعضاء الحزب 'نتمنى ألا ندعك تذهب، وداعا ايها الرئيس، نحن مجتمعك السياسي'.

وقال إيلي شلين ، زعيم الحزب الديمقراطي اليساري المركز الإيطالي 'بوفاة سيلفيو برلسكوني تنتهي حقبة، كل شيء فصلنا وفصلنا عن رؤيته السياسية ، لكن الاحترام الذي يستحقه الإنسان لشخص كان بطل الرواية في تاريخ بلدنا لا يزال قائما.'

ونعت أدريانو جالياني ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إيه سي ميلان والمدير التنفيذي الحالي لشركة إيه سي مونزا.

رئيس الوزراء الأسبق قائلا 'مذهولة ، عاجزة عن الكلام ، بحزن شديد ، أحزن على صديقي ، سيد كل شيء ، الشخص الذي غير حياتي لأكثر من 43 عامًا. ارقد بسلام عزيزي الرئيس.'