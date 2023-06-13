البيت الأبيض: تشارك الولايات المتحدة مخاوفها مع كوبا بشأن استضافة قاعدة تجسس للصين

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة الكوبية مخاوفها بشأن استضافة كوبا لعمليات تجسس صينية على أراضيها.

قال كيربي إن العلاقات الثنائية مع الصين متوترة في الوقت الحالي ، لكن الرئيس جو بايدن ملتزم بالحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة.

وقال في إفادة بالبيت الأبيض إنه لا يتوقع أن تؤثر التقارير الأخيرة حول قاعدة تجسس صينية في كوبا على زيارة مقررة لوزير الخارجية أنطوني بلينكين للصين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال كيربي للصحفيين مستخدما الأحرف الأولى لجمهورية الصين الشعبية 'نحن نتفهم أن العلاقات الثنائية مع الصين متوترة في الوقت الحالي ، ولم يتغير شيء بشأن حقيقة أن الرئيس يريد إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع جمهورية الصين الشعبية'.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن جهود تجسس صينية جديدة جارية على كوبا. نفت الصين يوم الاثنين أنها كانت تستخدم كوبا قاعدة تجسس.

قال بلينكين للصحفيين يوم الاثنين إن جهود الصين في كوبا كانت جزءًا من مسعى عالمي من جانب بكين لتوسيع وجودها في الخارج ، لكن الإجراءات الأمريكية منذ وصول بايدن إلى السلطة في يناير 2021 'أبطأت هذا الجهد'.