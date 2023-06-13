عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب الأولمبي يواصل معسكر الإعداد لأمم أفريقيا في المغرب

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

يواصل المنتخب الأولمبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدريباته فى معسكره المغلق بالإسكندرية استعدادا للقاء نظيره منتخب غانا وديا، بعد غد، الخميس، ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب، في الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل.

ويشارك المنتخب الأولمبي في البطولة الافريقية التى يتأهل منها الثلاثة الأوائل الى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .

أدى المنتخب الأولمبي تدريبا قويا فى أول أيام المعسكر تحت قيادة البرازيلي ميكالى المدير الفني، الذى حرص على إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين بالفندق وقبل بدء التدريب لمراجعة بعض الأمور الفنية التى تم شرحها على مدار المعسكرات الماضية. 

يستمر معسكر المنتخب الأولمبي بالإسكندرية حتى الخميس، ثم يحصل المنتخب على 24 ساعة راحة قبل السفر فى اليوم التالى إلى الرباط لخوض معسكر أخير بها يتخلله لقاء ودى مع الكونغو ثم يسافر المنتخب إلى مدينة طنجة التي تستضيف مباريات مجموعته. 

ويفتتح المنتخب الأولمبي منافساته فى كأس الأمم الأفريقية  يوم 25 يونيو أمام النيجر ..وتقع مصر في المجموعة الثانية بجانب كلا من مالي والجابون والنيجر.

بينما تضم المجموعة الأولى كل من المغرب (البلد المضيف) غانا - الكونغو - غينيا.

بعد التتويج القاري.. موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي

بفرمان الفيفا| الأهلي مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. تفاصيل

وانتظم فى معسكر المنتخب الأولمبي كل اللاعبين وآخرهم احمد كوكا لتصبح القائمة كاملة العدد وهى كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد أحمد السيد سيحا (المقاولون العرب).

خط الدفاع: محمد أشرف (الأهلي) – محمد مغربي (سموحة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – حاتم سكر (الزمالك) – محمد طارق (الزمالك) – أحمد عيد (إنبي) – أحمد سيد عبد النبي (الداخلية) – محمد سمير(طلائع الجيش).

خط الوسط: (إبراهيم عادل (بيراميدز) – محمود صابر (بيراميدز) – عماد ميهوب (إنبي) – أحمد نبيل كوكا (الأهلي) – مصطفى سعد ميسي (سيراميكا كليوباترا) – محمد شحاته (طلائع الجيش) – محمود جهاد (فاركو) – علي زعزع (فيوتشر) - أحمد فوزي (المقاولون العرب).
الهجوم: أحمد عاطف (المقاولون العرب) – عبد الرحمن عاطف أجويرو  (غزل المحلة) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

المنتخب الأولمبي منتخب غانا كأس الأمم الافريقية دورة الألعاب الأولمبية باريس ميكالي النيجر الكونغو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى شوبير يكشف حقيقة خناقة كهربا.. وتفاصيل احتفاله مع مشجع الزمالك

لماذا حذر النبي من النوم بعد الفجر؟.. لـ9 أسباب لا يعرفها كثيرون

أبوعايد: الأهلي بطلًا لإفريقيا عن جدارة.. ومشهد حسام غالي سيظل عالقا بالأذهان

أسباب رفض الخطيب طلب حسام غالي بالتواجد على منصة تتويج الأهلي بنهائي إفريقيا

من 100 لـ 300.. دعم إضافي على بطاقات التموين لهذه الفئات| تفاصيل

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على المشجع الزملكاوي القادم من ألمانيا

مقتل طبيب معهد ناصر داخل عيادته بالساحل واستدعاء اثنين من زملائه

ميدو يعلن تعاقد الزمالك مع مدير فني سويسري

موضوعات متعلقة

اليوم.. انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي استعدادا لكأس أمم إفريقيا في المغرب

ميكالي يعلق على استبعاد الجابون من مجموعة منتخب مصر الأولمبي

ترشيحاتنا

التعليم تعلن إطلاق بوابة تنسيق الثانوي على موقعها

موعد صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2023| حقيقة الزيادة الجديدة

موعد زيادة المعاشات الجديدة لـ11 مليون مستحق| تعرف عليه

حدث ليلا | حظوظ الزمالك في المشاركة بكأس العالم.. ظهور كائنات فضائية في أمريكا.. السيسي يوجه بإنشاء مقبرة الخالدين

اعتقال المتسبب في حريق بمجمع تجاري ببغداد

الطقس اليوم| عاصفة ترابية تغطي 6 محافظات وأمطار رعدية تصل القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدود الواقع والخيال.. مسرح بورسعيد يقدم عرض «حفلة مانيكان»| صور

ظاهرة صادمة.. البحر يلقي ملايين الأسماك على شاطئ أمريكي| شاهد

حتى 15 يونيو.. العرض المسرحي أشياء الليل لثقافة سمالوط بالمنيا| صور

دخول العائلة المقدسة إلى مصر.. موضوع احتفالات قصر ثقافة سوهاج| صور

فيديو

ودعوا الإنترنت ٣ شهور..خسائر بالمليارات والعالم في خطر والشمس السبب/ فيديو جراف

تمركزات ثابتة ومتحركة .. استعدادات الداخلية لتأمين ماراثون الثانوية العامة.. فيديو

انا عازب وعايزكوا ترقصوا.. قصة التيك توكر ابراهيم مالك من السجن الي العودة

صرف 8500 جنيه لكل مواطن | إيه الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ