المنتخب الأولمبي يواصل معسكر الإعداد لأمم أفريقيا في المغرب

يواصل المنتخب الأولمبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدريباته فى معسكره المغلق بالإسكندرية استعدادا للقاء نظيره منتخب غانا وديا، بعد غد، الخميس، ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب، في الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل.

ويشارك المنتخب الأولمبي في البطولة الافريقية التى يتأهل منها الثلاثة الأوائل الى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .

أدى المنتخب الأولمبي تدريبا قويا فى أول أيام المعسكر تحت قيادة البرازيلي ميكالى المدير الفني، الذى حرص على إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين بالفندق وقبل بدء التدريب لمراجعة بعض الأمور الفنية التى تم شرحها على مدار المعسكرات الماضية.

يستمر معسكر المنتخب الأولمبي بالإسكندرية حتى الخميس، ثم يحصل المنتخب على 24 ساعة راحة قبل السفر فى اليوم التالى إلى الرباط لخوض معسكر أخير بها يتخلله لقاء ودى مع الكونغو ثم يسافر المنتخب إلى مدينة طنجة التي تستضيف مباريات مجموعته.

ويفتتح المنتخب الأولمبي منافساته فى كأس الأمم الأفريقية يوم 25 يونيو أمام النيجر ..وتقع مصر في المجموعة الثانية بجانب كلا من مالي والجابون والنيجر.

بينما تضم المجموعة الأولى كل من المغرب (البلد المضيف) غانا - الكونغو - غينيا.

وانتظم فى معسكر المنتخب الأولمبي كل اللاعبين وآخرهم احمد كوكا لتصبح القائمة كاملة العدد وهى كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد أحمد السيد سيحا (المقاولون العرب).

خط الدفاع: محمد أشرف (الأهلي) – محمد مغربي (سموحة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – حاتم سكر (الزمالك) – محمد طارق (الزمالك) – أحمد عيد (إنبي) – أحمد سيد عبد النبي (الداخلية) – محمد سمير(طلائع الجيش).

خط الوسط: (إبراهيم عادل (بيراميدز) – محمود صابر (بيراميدز) – عماد ميهوب (إنبي) – أحمد نبيل كوكا (الأهلي) – مصطفى سعد ميسي (سيراميكا كليوباترا) – محمد شحاته (طلائع الجيش) – محمود جهاد (فاركو) – علي زعزع (فيوتشر) - أحمد فوزي (المقاولون العرب).

الهجوم: أحمد عاطف (المقاولون العرب) – عبد الرحمن عاطف أجويرو (غزل المحلة) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).