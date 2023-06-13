خالد أمين: مصر العطاء تهدي أجهزة ومستلزمات طبية لمركز ههيا للحروق

أعلن د. خالد أمين مقرر لجنة مصر العطاء عن زيارة وفد نقابة أطباء مصر لمحافظة الشرقية يوم الأحد 11 يونيو وزيارة مركز ههيا للحروق وذلك من أجل تبرع لجنة مصر العطاء التابعة لنقابة أطباء مصر بأجهزة ومستلزمات وتجهيزات طبية كمساهمة لعلاج مصابي الحروق.



كان في استقبال الوفد أ.د. ممدوح غراب محافظ الشرقية وشمل الوفد كلاً من د. محمد فريد حمدي امين عام نقابة أطباء مصر د. ابو بكر القاضي امين صندوق النقابة العامة د. خالد أمين مقرر لجنة مصر العطاء ا.د. ايمن سالم عضو مجلس النقابة وأيضاً د. احمد حسنين نقيب أطباء الجيزة.

وبحضور مجلس نقابة أطباء الشرقية ا.د. خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية ا.د. عاطف جودة وكيل النقابة د. ماهر بباوي امين عام النقابة، ود. عمر خشبة عضو المجلس د. غادة الشويخ عضو المجلس وقيادات مديرية الصحة وسيادة وكيل وزارة الصحة د. هشام شوقي مسعود كما حضر من مجلس الوزراء المهندسة آيه حامد خبير التحول الرقمي بمركز معلومات مجلس الوزراء.

وأشار أمين ان اللجنة ستقوم بتسليم أجهزة طبية لعلاج الحروق وإسعاف المصابين (جهاز صدمات القلب و جهاز ميجر وهو جهاز اختبار قوة العزل إضافة إلي عدد 2 سكينة حروق وعدد من مستلزمات الوقاية ) وستقوم اللجنة تباعاً بتجهيزه المستشفي طبقاً لاحتياجات مديرية الشئون الصحية.