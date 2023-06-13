بعد انطلاق رحلاتها للأراضي المقدسة.. استعدادات مكثفة للحج البري ولجان لتسهيل سفرهم

انطلقت أولى رحلات الحج البري الذي تنظمه شركات السياحة إلى الأراضي المقدسة تمهيدا لأداء فريضة الحج , وتستمر الرحلات حتى وصول جميع حجاج البري وعددهم 4 آلاف حاج.

وقد إتخذت اللجان المشتركة من وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة بالمنافذ كافة الاستعدادات المكثفة لتسهيل سفر ووصول حجاج البري إلى الأراضي المقدسة , وكذلك متابعة اللجان المشتركة في الأراضي المقدسة لتسكين هؤلاء الحجاج والتأكد من تقديم كافة الخدمات المتميزة لهم طوال رحلة الحج.

وقد تابعت اللجان المشتركة الرحلات الأولي للحج البري حيث تتواجد تلك اللجان في كل من نويبع والعقبة ومنفذ حالة عمار الحدودي بين الأردن والمملكة العربية السعودية للتدخل فورا وحل أية مشاكل تواجه حجاج البري ورفع تقارير على مدار الساعة عن أحوال الحجاج.



وتتضمن الضوابط المنظمة للحج السياحي البري هذا العام عدة اشتراطات في إطار الحرص على راحة وسلامة الحجاج منها أن تكون الأتوبيسات موديلات حديثة و تلتزم الشركات السياحية بكافة الشروط والضوابط الفنية الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي بوزارة السياحة والآثار , مع اشتراط وجود مشرف من شركات السياحة وسائق إحتياطي بجانب السائق الأساسي بكل أتوبيس و كما ستقوم الأتوبيسات الناقلة للحجاج بمرافقتهم في تنقلاتهم بالمشاعر المقدسة وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.



كما تضمنت الضوابط إقامة حجاج البري في فنادق متميزة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة , وتقديم وجبات لهم طوال الرحلة وكذلك إقامتهم في خيام مكيفة وبأمكان متميزة بالمشاعر المقدسة في منى وعرفات وتقديم وجبات ومشروبات بالمشاعر , مع المتابعة المستمرة مع مشرفي الشركات المرافقين للحجاج للاطمئنان على أحوالهم.