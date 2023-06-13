عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليمات خاصة من "أوسوريو" لـ"روقا" بمران الزمالك

صدى البلد

 

منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة  القدم  بنادي الزمالك، مجموعة من التعليمات لمحمد أشرف "روقا" لاعب الوسط، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الثلاثاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء فاركو في كأس مصر .

وشرح "أوسوريو" للاعب الفريق مجموعة من الأدوار الفنية لتنفيذها داخل الملعب، بجانب بعض المهام الأخرى بخصوص الضغط على المنافس واستخلاص الكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي .

FB_IMG_1684600927958
FB_IMG_1684600927958
نادي الزمالك كأس مصر فاركو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحدد موعد ذروة العاصفة وتقدم نصائح ضرورية

مفاجأة.. شوبير: الأهلي يرحب برحيل نجم الفريق بعد موافقة كولر

عاصفة قوية.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية اليوم على تلك المحافظات

عاصفة رملية وأمطار رعدية.. الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد وتحذير لهذه المحافظات

مشاهد من ليلة التتويج بدوري الأبطال| حقيقة "خناقة" ثلاثي الأهلي.. ونجم الفريق مرشح للتمثيل

بسبب ارتفاع الأمواج.. رفع الرايات الحمراء بشواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية

مصطفى شوبير يكشف حقيقة خناقة كهربا.. وتفاصيل احتفاله مع مشجع الزمالك

موعد زيادة المعاشات الجديدة لـ11 مليون مستحق| تعرف عليه

ترشيحاتنا

دراجات الحرارة تهدد بإيقاف Wi-Fi في هذه الدولة.. و3 نصائح لتفاديه

بدء جلسة المباحثات المصرية العراقية بقيادة رئيسى وزراء البلدين

عاصفة رياح ما بين 50 إلى 60 كم/ الساعة ..وتحذير من هاني الناظر

فلسطين تدعو أمريكا والمجتمع الدولى لفرض عقوبات رادعة على الاحتلال الإسرائيلي

اعتقال 12 شخصا من تجار المخدرات بالسعودية |فيديو

هل يشترط إعطاء الفقير من لحم الأضحية؟.. أمين الإفتاء يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكا.. حيوان غير متوقع يفاجئ عائلة في حمام سباحة منزلهم| شاهد

ثعبان عالق داخل شعر شاب أجنبي| شاهد

احترس وتوقف عن الإجهاد فورا.. هذه الأعراض تشير للإصابة بأزمة قلبية

اعرف الأسعار الحقيقية للسجائر ولا تقع ضحية للنصب

فيديو

ودعوا الإنترنت ٣ شهور..خسائر بالمليارات والعالم في خطر والشمس السبب/ فيديو جراف

تمركزات ثابتة ومتحركة .. استعدادات الداخلية لتأمين ماراثون الثانوية العامة.. فيديو

انا عازب وعايزكوا ترقصوا.. قصة التيك توكر ابراهيم مالك من السجن الي العودة

صرف 8500 جنيه لكل مواطن | إيه الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ