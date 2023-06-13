فقرة فنية خاصة للاعبي الزمالك بمران اليوم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية خاصة على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الثلاثاء، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء فاركو في كأس مصر.

مباراة الزمالك وفاركو

وشهدت الفقرة التركيز على الضغط على المنافس واستخلاص الكرة في حال وجود الفريق في الوضعية الدفاعية، بجانب تنفيذ بعض الجمل الخاصة ببناء الهجمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري بإستاد القاهرة الدولي .