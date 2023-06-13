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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق الاجتماعات الفنية للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة ..صور

صدى البلد

انطلقت، صباح اليوم “الثلاثاء”، الاجتماعات الفنية للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو» التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 – 15 يونيو الجارى، بمشاركة عدد كبير من وزراء المياه وكبار المسؤولين بالدول الأفريقية.

ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات استعراض برامج وأنشطة المجلس الوزراء لوزراء المياه بالدول الأفريقية «الأمكاو» المختلفة التي تهدف لتقديم الدعم الفني للدول الإفريقية لرفع كفاءتها في استخدام مواردها المائية.

وتأتي هذه الاجتماعات في ضوء رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) خلال عامي 2023- 2024، انطلاق الجلسة الافتتاحية للاجتماعات الفنية للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة.

ويسعي مجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو" للعمل على تعزيز الإدارة المثلى للمياه ضمن الخطط الوطنية للدول من خلال التخطيط المستدام للمياه وتحسين خدمات المياه وتطوير البنية التحتية وتحسين حوكمة المياه ورفع قدرات الإدارة على كافة المستويات ، وتعزيز قدرات نظم إدارة المعلومات بالدول الإفريقية ، واتخاذ إجراءات زيادة القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.

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