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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكهرباء: 10% خصم من مديونيات المنشآت السياحية بشرم الشيخ وقطع التيار عن الممتنعين

صدى البلد

اجتمع المهندس سامي أبو وردة رئيس مجلس الإدارة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء مع  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، وجمعية مستثمرى شرم الشيخ .

حضر الاجتماع كافة مستثمري المدينة والأجهزة السيادية بالمحافظة ، وذلك لوضع حلول وتذليل العقبات في تحصيل متاخرات الفنادق السياحية والفنادق المتعثرة.

وقال المهندس سامي أبو ورده، إنه جاء لوضع حلول تساعد في تحصيل وجدولة المديونيات، وذلك تشجيعا ومساهمة في دفع عجلة الاقتصاد القومي لما تشكله السياحة من دعم الاقتصاد القومي، وقد قرر أبو وردة خصم 10% لمن يقوم بدفع كامل المديونية.

كما تم شكل لجنة لدراسة الحالة المتعثرة لوضع حلول وجدولة مريحة لكل حالة على حدة ، مشيرا إلى أنه لابد من أن تكون هناك نية صادقة على سداد مستحقات الشركة.

وأوضح أبو وردة، أنه منذ حادث الطائرة الروسية وجائحة كورونا والشركة تساند المستثمرين وتقف بجوارهم ، وجاء الدور على المستثمرين لسداد ما عليهم من مديونيات حتى تفي الشركة بالتزاماتها.

وطالب المستثمرين بضرورة العمل الجاد علي سداد تلك المديونيات خاصة وان جميع الفنادق مرتفعة الاشغال ولا حجة لاحد في عدم السداد ، مضيفا أن الدولة المصرية وقفت وساندت قطاع السياحة فترات كبيرة ويجب على جميع المستثمرين سداد ما عليهم من مديونيات ، موضحة أن شركة القناة فعلت مافي وسعها ووقفت بجوار قطاع السياحة.

 وفي نهاية اللقاء ، حدد  موعد لانتهاء من جدولة المديونيات علي ان يتم التقسيط من 1/7/2023والا سوف تتخذ الشركة كافة الإجراءات القانونية ومنها فصل التيار الكهربائي .

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