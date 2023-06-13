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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية وكازاخستان توقعان اتفاقية في مجال الطاقة باستثمارات 1.5 مليار دولار

صدى البلد

وقعت شركة "أكوا باور" السعودية، اتفاقية تعاون مع وزارة الطاقة في كازاخستان، وصندوق الثروة السيادية الكازاخستاني، باستثمارات أولية 1.5 مليار دولار.

وأوضحت الشركة السعودية -في بيان أوردته قناة (السعودية) الإخبارية، اليوم /الثلاثاء/- أن الاتفاقية تمهد الطريق لخطوات تنفيذ وإدارة مشروع إنشاء محطة لإنتاج طاقة الرياح، وتخزين الطاقة المتجدّدة داخل بطاريات بقدرة إجمالية تبلغ 1 جيجا وات، وبقيمة 1.5 مليار دولار؛ وذلك استكمالا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين خلال شهر مارس من العام الجاري.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الاتفاقية تعد أول مشاريعها في سوق كازاخستان، بحجم استثمارات أولية بلغ 1.5 مليار دولار، وذلك لدعم خطط الدولة الاستراتيجية في مجال التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، مبينة أنه من المخطط أن يساهم المشروع عند إنجازه بالكامل في عام 2027 في إزالة الكربون من قطاع توليد الكهرباء القائم بشكل رئيسي على الوقود الأحفوري.

كازاخستان السعودية وزارة الطاقة في كازاخستان

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