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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

"العلاقات العامة لذوي الإعاقة البصرية والحركية" ضمن نقاشات ثقافة القاهرة

صدى البلد

ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عقد قسم التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة بقصر ثقافة المطرية أمس، محاضرة بعنوان "العلاقات العامة لذوي الإعاقة البصرية والحركية" بالتنسيق مع مؤسسة مصر للتأهيل والتنمية بمصر الجديدة.

شارك بالمحاضرة حسين مصطفى بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، وتحدث بها عن استراتيجيات العلاقات العامة الفعالة، وفهم التحديات الفريدة التي يواجهها الأفراد ذوي الإعاقات البصرية في العلاقات العامة، واستراتيجيات الاتصال الفعال، مع ذكر نصائح لإنشاء مواد علاقات عامة متاحة الوصول وشاملة للأفراد ذوي الإعاقات البصرية، وفهم التحديات ومحاولة إيجاد حلول لها، بجانب مسابقة في المعلومات العامة تنفيذ وفاء محمد حسين.

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ومن ناحية أخرى وضمن فعاليات فرع ثقافة القاهرة التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، شهد قصر ثقافة المستقبل تنفيذ ورشة مشغولات يدوية بالفوم جليتر تنفيذ عبير يحيي وسهام أنور، قدمتها الإدارة العامة لرعاية الموهوبين بالهيئة، مع ورشة حكي قصة "دبدوب في السوق" تأليف خالد أحمد علي تنفيذ مروة البيه.

وقدمت مكتبة الطفل بقصر ثقافة عين حلوان بمقر جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع مناقشة قصة "القلب" باستخدام  مسرح العرائس تأليف د. ريتشارد واكر، تنفيذ هند رضا، مع مسابقة في المعلومات العامة بمركز شباب شرق حلوان تنفيذ هالة يوسف، وعقد بيت ثقافة نادى طيران مصر الجديدة محاضرة عن "البيئة" لريهام أحمد تناولت خلالها سبل التوعية بأهمية البيئة والتي عرفتها بأنها هي كل ما يحيط بنا من هواء وماء وكائنات حية، مؤكدة على ضرورة المحافظة عليها وتدوير الخامات واستغلالها الاستغلال الأمثل، بالإضافة إلى مناقشة  كتاب "مشكلات مياه الشرب" من تأليف محمد إسماعيل بدوي.

ثقافة الإحتياجات الخاصة الإعاقة البصرية الإعاقات البصرية الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة ذوي الاحتياجات الخاصة

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