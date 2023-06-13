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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد فيديو أخت العريس.. 6 قواعد ذهبية للتعامل مع أهل الزوج

اخت العريس
اخت العريس

آثار فيديو لفتاة توصي عروسة اخيها بعدة وصايا  أثناء الفرح وسط حضور المعازيم ، ضجة كبيرة علي السوشيال ميديا ، وتفاعل معها الحاضرين بشدة عندما وجهت رسالة مؤثرة لعروسة اخيها، خاصة عندما قالت  في الميكروفون : اخي هو ابن قلبي فجوة عينك تشيليه وإوعى عمرك تزعليه واحنا فى عنينا هنحطك ،وفى قلبنا انتى موجودة وفوق راسنا وأوعدك أنه عمره ماهيجي عليكي وهيكون سندك ولو حصل فإحنا فى ضهرك انتي فوق دماغنا كلنا عشان خاطري تحافظى عليه  " .. واثار هذا الفيديو الجدل حول طريقة التعامل بين الزوجة واهل زوجها ، والمشكلات  والصراعات التي  قد تحدث بينهم .. لذلك نقدم خلال السطور التالية إتيكيت وفن التعامل مع الأقارب بـ طريقة إيجابية لتجنب المشكلات وتجنب تدخل بعضهم  في حياة البعض وفقًا لموقع "feminain"

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قواعد التعامل مع أقارب الزوج:


١-  الموضوعية

الموضوعية أن تنقد نفسك قبل نقدك للآخرين بالإضافة إلى تقبل نقد الآخرين لك بمعنى "النقد الإيجابي" النقد البنّاء وليس القائم علي المصالح الشخصية.


٢- لمرونة

المرونة والحياد وعدم الانحياز هي كلمات تظهر بوضوح في تعاملاتنا وعلاقاتنا في محيط الأسرة والعمل ويكون الانحياز مطلوباً في أغلب الاوقات وإنجاز الأعمال وأدائها، أو لموضوع عندما تكون الإيجابيات أكثر من السلبيات


٣-  التواضع

اعرف حدود قدراتك وإمكاناتك، لا تغتر ولا تتعالى علي من هم حولك واجعل الكلمة الطيبة دائماً ضمن قاموسك اللغوي الذي تستخدمها فى تعاملاتهم مع الاخرين مصطلحاته في حوارك مع الآخرين.


٤- الصبر

إذا كان هناك أشخاص يحاصرونك بالمضايقات عليك بالتحلي بالصبر والمثابرة والمحاولة في كل مرة تفشل فيها عند التعامل معهم حتى يتغيروا وتتكيف معهم حسبما تريد لكي تصل إلي نتيجة ترضيك.

٥- سعة الأفق

لا تتعصب لرأيك بل كن على استعداد لسعة الأفق أو التخلي عن العصبية إذا دعت الحاجة لذلك ، لا تقبل أي شيء أنه نتيجة نهائية وحتمية بل قابلة للمناقشة والتغيير ،تعلم كيف تعارض وكيف تؤيد كل حسب الموقف.

٦- العقلانية

عدم الخضوع للمشاعر الذاتية، لابد وأن يكون هناك تفسيرات وأعذار مقبولة لكل فعل يقوم به الإنسان تجاه غيره ، فسعادتك المنشودة لا تكمن في الجفاء والكراهية وإنما في العطاء والحب للآخرين بلا حدود.

أخت العريس أهل الزوج أهل زوجه الأقارب اتيكيت الموضوعية

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