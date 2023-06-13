غدا.. شيخ الأزهر يلقي كلمة عن قيم الأخوة الإنسانية بمجلس الأمن الدولي

يشارك الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف غدا، الأربعاء، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول أهمية قيم الأخوة الإنسانية لتعزيز واستدامة السلام.

وعرضت قناة “دي إم سي” الفضائية، تقريرا أفاد بأنه من المقرر، أن يلقى فضيلته كلمة يركز فيها على أهمية تعزيز قيم الأخوة والإنسانية والتسامح والاحترام المتبادل، وذلك في ضوء نشر السلام، كما سيسلط فضيلته، الضوء على رسالة الإسلام السمحة في تحقيق السلم والأمن الدوليين.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها مجلس الأمن هذا النوع من المباحثات التي تضم نخبة من صناع القرار والقادة السياسيين وأكبر قادة دينيين في العالم ممثلين في رمزي السلام “ فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا فرنسيس” الذين وقعا للعالم وثيقة الأخوة التاريخية عام 2019.