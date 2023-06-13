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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم.. بوتين: أمريكيون كثيرون يريدون حربا عالمية ثالثة

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن هناك أشخاصا كثيرين في أمريكا يريدون حربا عالمية ثالثة.

وأكد “بوتين”، أن “الولايات المتحدة نسقت هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على سفينة روسية في آزوف التي كانت تحرس خط أنابيب الغاز التركي”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي، إن تنفيذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هو رد على عبور الخطوط الحمراء الروسية.

وأضاف بوتين، في اجتماع مع مراسلي الحرب الروس، "لقد قلنا مرات عديدة: لا تفعل هذا، لا تفعل هذا، نحن مستعدون للمفاوضات… في النهاية، يناشدوننا لوقف الحرب التي بدأوها في عام 2014 بالوسائل المسلحة"، معلقا “هؤلاء هم المعتدون”.

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وأضاف: "لقد بدأوا هذه الحرب… ونحن نحاول إيقافها. لكننا مجبرون على القيام بذلك بمساعدة القوات المسلحة. حسنا، أليس هذا هو الحل للتغلب على بعض الخطوط الحمراء؟”.

وقال بوتين إن الضربات على نظام الطاقة بأكمله في أوكرانيا، وتدمير مقر المديرية الرئيسية لوزارة الدفاع الأوكرانية هو أيضا رد على عبور "الخطوط الحمراء".

واستطرد “الضربات على نظام الطاقة بأكمله في أوكرانيا… أليس هذا هو الحل للتغلب على "الخطوط الحمراء؟” والتدمير الفعلي لمقر مديرية المخابرات الرئيسية للقوات المسلحة لأوكرانيا في كييف. أليس هذا هو الجواب؟”.

فلاديمير بوتين أمريكا الرئيس الروسى روسيا أوكرانيا

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