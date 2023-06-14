عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين: حاسس إننا مقصرين في الاحتفال بالبطولة التاسعة

تامر أمين
تامر أمين

احتفى الإعلامي تامر أمين، بفوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعد التغلب على نادي الوداد البيضاوي المغربي، في قلب ملعب مركب محمد الخامس.

ونجح النادي الأهلي في الخروج بتعادل إيجابي من قلب المغرب أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي، ليتُوج ببطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 3-2 للمباراتين، ليحقق البطولة رقم 11 في تاريخه.

وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" إن فوز النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا يجب أن يتم الاحتفال به لمدة 40 ليلة على الأقل، "يا جماعة ده إحنا مقصرين لغاية دلوقتي في الفوز بالبطولة التاسعة اللي خدناها من الزمالك".

وأضاف: "حتى البطولة العاشرة اللي خدناها اتاخدت في الرجلين، ومحدش حس بيها، ومحدش احتفل بيها بالشكل المناسب، فسيبونا نحتفل براحتنا بقا". 
 

تامر امين الأهلى فوز الأهلي ابطال افريقيا الوداد البيضاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الابنة الوحيدة لأسرتها.. «عبير» تركت هاتفها وحذاءها وألقت بنفسها في بحر شبين|شاهد

900 جنيه.. زلزال جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة.. أوسوريو يُطيح بنجم الزمالك خارج حساباته

الأهلي يقترب من بيع 3 لاعبين لتوفير العملة الصعبة

315 جنيها.. انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ليس حمدي فتحي| عرض قطري يهدد استمرار نجم الأهلي مع الفريق

معلق رياضي: أوسوريو مدرب كبير وأتعجب من موافقته على العمل في الزمالك

صفقة قياسية.. الأهلي يوافق على بيع حمدي فتحي| كم بلغت قيمته؟

ترشيحاتنا

بيان عاجل من السفارة الروسية بواشنطن بشأن التحقيقات في تفجير نورد ستريم

رئيس بيلاروسيا: بدأنا تسلم الأسلحة النووية التكتيكية من روسيا

زعيمها سائق ميكروباص.. العثور على 300 جثة لجماعة دينية متطرفة في كينيا| ما القصة؟

إصابة 3 عسكريين بعد إطلاق النار عليهم بمنطقة تابعة للجيش الياباني

480 جنيها.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14-6-2023

هل يجوز لمن فاتته العشاء أن يصليها في الصباح.. اعرف الرأي الشرعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صفقة قياسية.. الأهلي يوافق على بيع حمدي فتحي| كم بلغت قيمته؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الدوم بالحليب؟

ماذا يفعل شاى السماق لجسمك؟

تستعين بالايشارب لغلق فتحة الفستان| أروى جودة تثير الجدل عبر إنستجرام

فيديو

كرّموه بطريقتهم| ماذا فعل طلاب آداب كفرالشيخ مع د. أيمن الحلفاوي؟.. فيديوجراف

فاحشة من الكبائر.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء: إزاي بنروج لفكرة المساكنة

مفيش مراوح والامتحان صعب.. ماذا حدث مع طلاب الثانوية العامة اليوم؟ |شاهد

خان العيش والملح|تفاصيل مؤلمة في تخلص مصري من 3 أشخاص بقطر..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ