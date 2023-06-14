تامر أمين: حاسس إننا مقصرين في الاحتفال بالبطولة التاسعة

احتفى الإعلامي تامر أمين، بفوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعد التغلب على نادي الوداد البيضاوي المغربي، في قلب ملعب مركب محمد الخامس.

ونجح النادي الأهلي في الخروج بتعادل إيجابي من قلب المغرب أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي، ليتُوج ببطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 3-2 للمباراتين، ليحقق البطولة رقم 11 في تاريخه.

وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" إن فوز النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا يجب أن يتم الاحتفال به لمدة 40 ليلة على الأقل، "يا جماعة ده إحنا مقصرين لغاية دلوقتي في الفوز بالبطولة التاسعة اللي خدناها من الزمالك".

وأضاف: "حتى البطولة العاشرة اللي خدناها اتاخدت في الرجلين، ومحدش حس بيها، ومحدش احتفل بيها بالشكل المناسب، فسيبونا نحتفل براحتنا بقا".

