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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القمر يقترن بالمشترى فجر الأربعاء في مشهد بديع.. نصيحة معهد بحوث الفلك

كوكب المشتري
كوكب المشتري

دعا الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هواه الفلك والمهتمين إلى رصد وتصوير ظاهرة اقتران مع كوكب المشترى اكبر كواكب المجموعة الشمسية والاستمتاع بمتابعة الكواكب التي أبدع الله بصنعها في الكون، سوءا بالعين المجردة او عن طريق التلسكوب، لافتا إلى أنه منظر مبهر لمحبي مراقبة النجوم حول العالم.

وأوضح جاد في مداخلة هاتفية مع الاعلامية انجي انور في برامج مصر جديدة والمذاع على قناة etc أن مشاهدة المشترى ترى بالعين المجرد قبل شروق شمس الاربعاء حيث نراهما متجاورين  بالسماء في اتجاه الشرق في تمام الساعة 3.20 دقيقة صباحا .

وأشار إلى أن رؤية القمر والمشترى متجاوريين ظاهريا في السماء لايعني أن القمر أصبح في مدار المشتري وانما في اقرب المسافات لبعضهم،  وان المسافة الحقيقية بينهما ملايين الكيلو مترات، لافتا إلى أن المسافة العظمي 365 كيلو متر بين القمر والأرض وهو في نقطة الاوج أبعد مسافة من الأرض، بينما تكون 340 كيلو متر في نقطة الحضيض وهي فترة  البدر العملاق لما بيكون في طور البدر.

وأكد أن الظواهر الفلكية لا تدل على غضب الطبيعة ولا غضب من الله،  وإنما هي دليل على قدرته واباعه في الكون ، مؤكدا انه يمكن متابعة كافة الظواهر الفلكية بالعين المجردة او عن طريق التليسكوب الا الظواهرة الفلكية المقترنة بالشمس،  مثل الكسوف،  او عبور اي جرم امام الشمس،  ممكن يتسبب في اصابة شبكية العين بالعمي،  ننصح بوجود فلاتر او نظارات .


 

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