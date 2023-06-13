ليلى طاهر: أقضي وقتي مع الكلاب وعودتي للفن غير مطروحة

ردت الفنانة ليلى طاهر، على شائعة وفاتها والتي انشترت صباح اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار قلق محبيها.

وتابعت ليلى طاهر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ملفات” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة “هي”: أنا سعيدة بالخبر ده، لأ سعيدة علشان بحس بحبكوا ليا، لما يمكن قصدوا إنهم يزعلوني لكنهم أسعدوني، وأنا مش فاهمة جابوا الخبر ده ومش أول مرة، وكل شهر بيكتبوا الخبر، وهما مش لاقيين حاجة يكتبوها، فلسوا مفيش أخبار ولا صحافة ولا أي حاجة.. اتكتبت بالنسبة لـ فنانين وفنانات كتير، وأتكرر بشكل كبير، وطلعت كلها أكاذيب وإشاعات.

واستكملت ليلى طاهر حديثها: والمقصود مش توصيل المعلومة، وقاصدين يوصلوا المعلومة الكاذبة ليه بقى أنا مش عارفة، أنا بحب الفن بكل صور، تلاقيني في وقتي الفاضي كله بتفرج على التلفزيون بشوف المسلسلات والوجوه الجديدة، والأعمال الفنية الحلوة بسعيدة إن الفن المصري بيرجع لأصله تاني، لأنه مر بوعكة بسبب الظروف اللي حصلت في البلد، بقوم الصبح أقرأ الأخبار في الموبايل، وأشوف الرسائل وأرد عليها، وبعدين أقوم أمشي في الجنينة وألعب مع الكلاب شوية، وأشوف لو ورايا حاجة أعملها ورايا زيارة مهمة، أروح النادي، حياة أسرية الفن كان واخدني منها شوية.

وأما عن عودتها للفن مرة أخرى، قالت ليلى طاهر عن اعتزالها: مينفعش أرجع دلوقتي لـ الفن، وكان نفسي ومنى عيني أستمر في الفن لأخر يوم في عمري، والتوقف اللي حصل خلاني أتوقف، ومجاش ليا دور حلو لغاية دلوقتي، وأتعرض عليا أدوار مش بنفس المستوي، وأرجع بحاجة قوية جدًا يا بلاش، واللي أنا عملته مبسوطة وأفتخر به.

واختتمت ليلى طاهر حديثها: بحب أتفرج على كل الفنانين لإن في ناس جديدة وناس قديمة كبروا وبقى عتاولة، ومقدرش أقولك مين، ونفسي الفن السينمائي يرجع كما كان.

برنامج “ملفات” تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة “هي”، وتستضيف خلاله عددًا من نجوم الفن، وتناقش قضايا مختلفة، يوميًا من الأحد إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً.