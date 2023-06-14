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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ناعمة.. هبة مجدي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها |شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة هبة مجدي  جمهورها صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وتألقت هبة مجدي بإطلالة  أنيقة ناعمة مرتدية فستاناً طويلاً باللون الأسود، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها ، مما حازت علي إعجاب متابعيها.

 

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي “المداح” وتدور قصة مسلسل "المداح 3.. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضًا أزمات.

 

أبطال جدد في “المداح”

شارك في مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" مجموعة من الفنانين الجُدد الذين يشاركون فى العمل لأول مرة منهم يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حمادة، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل “طاقة القدر” ولأول مرة في سلسلة “المداح”، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورًا مؤثرًا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التى تظهر في صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر الفنان خالد زكى فى العمل.

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