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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فنيات البورتريه ضمن ورش ولقاءات توعوية للأطفال بقصور الثقافة

صدى البلد

ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، المخصصة للأطفال، قدمت عدة فعاليات ثقافية وفنية في أكثر من موقع بالمحافظات.

في السياق شهدت مكتبة ٦ أكتوبر الثقافية بالدقي ورشة فنون تشكيلية بعنوان "رسم بورتريه بطريقة المدرسة التكعيبية" بإشراف الفنانة غادة عبد النبي، وشيريهان فتحي، وذلك باستخدام أقلام الماركر والألوان الفلوماستر على ورق الكانسون، لتدريب الأطفال على محاكاة الواقع برسومات من خيالهم وجاءت الورشة لأطفال من عمر الرابعة وحتى سن ١٢ سنة ولاقت الورشة استجابة وتفاعلا من الأطفال.

وفي النادي الصيفي لمدرسة أحمد بن طولون نفذت ورش فنية ومسابقات، قدمها قصر ثقافة شهداء ٢٥ يناير، تضمنت ورش أشغال يدوية لعمل مجسم فراشة بورق الكانسون نفذتها ناريمان نبيل، كما عقدت فاطمة شعبان حوارا مفتوحا عن عيد الأضحى ولماذا سمي بهذا الاسم وقصة الأضحية وماذا نتعلم منها والحج وأركانه ومبطلات الحج وعلى من يجب الحج، وتم توزيع مجموعة من الهدايا الرمزية للأطفال المشاركين في الحوار.

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وفي مكتبة مصر العامة بمطروح عقدت محاضرة بعنوان "المرأة والفتيات ودورهن في التنمية والتوعية وحقوق الفتيات في المجتمع" ضمن برنامج تمكين الفتيات تحدثت فيها المهندسة الزراعية أمل حامد المدربة في مجال ريادة الأعمال، عن المرأة والفتيات ودورهن في التوعية والتنمية وحقوق الفتيات في المجتمع، وذلك بتعريف بعض المصطلحات مثل المسؤولية والحقوق والواجبات، وماهي مسؤليتنا تجاه أنفسنا أولا ثم تجاه المجتمع، ومناقشة الفتيات عن حقوقهن وماهو واجبهن تجاه الوطن، ونحو تنميه المجتمع.

وعقدت محاضرة بالنادي الاجتماعي بمطروح محاضرة بعنوان "تنمية الفتيات في المجتمع والتوعية الصحية"، تحدثت فيها المهندسة أمل السيد عن مفهوم التمكين بأنه رحلة التغيير التي تبدأ بداخل كل فتاة أولا، وتتوسع من بعدها إلى الأسرة والمجتمع، ثم تحدثت عن المهارات اللازمة للنجاح وكيفية الحصول عليها من خلال المعرفة الكافية والمهارة اللازمة للنجاح، وفي الختام أكدت المحاضرة على الاهتمام بالصحة وأثرها الإيجابي في تكوين الشخصية لدى الفتيات.

الفعاليات نظمتها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون فرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

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