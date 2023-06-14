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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرا 50 ميجابكسل .. أفضل موبايل فيفو Vivo لمحدودي الدخل

هاتف فيفو Vivo Y22
هاتف فيفو Vivo Y22

يُعد هاتف Vivo Y22 من شركة فيفو واحدا من أفضل الهواتف المناسبة لمحدودي الدخل نظرا لسعره المناسب للغاية وكذلك المواصفات التي يقدمها، والتي تعد أبرزها كاميرا فائقة 50 ميجابكسل وبطارية ضخمة 5000 مللي أمبير، وكذلك معالج جيد. 

 

ويتوفر هاتف فيفو Vivo Y22 في السوق المصرية بسعر يبدأ من 5 آلاف و 860 جنيها مصريا، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء هاتف فيفو Vivo Y22 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع LCD قياس 6.5 بوصة،  بجودة عرض +HD، ومعدل تحديث متوسط 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهاتف. 

 

ويقدم هاتف فيفو Vivo Y22 كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية بدقة 50 ميجابكسل ، مع كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل وفلاش LED مع ميزات التصوير مثل الوضع الليلي، والبانوراما، والتركيز التلقائي للعين، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. 

 

ويحتوي هاتف فيفو Vivo Y22على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن بقوة 18 وات، مع واي فاي Wi-Fi 802.11ac ، وبلوتوث Bluetooth 5.0 ، و GPS ، ومنفذ USB-C ، ومقبس صوت قياس 3.5 ملم. 

 

 ويعمل هاتف فيفو Vivo Y22 بمعالج من نوع Helio G85 من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و6 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64  و 128 جيجا بايت، ونظام التشغيل أندرويد.  

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