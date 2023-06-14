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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل حسم النادي الأهلي مسابقة الدوري؟.. تعرف ما قالة قمصان عن كولر

النادي الاهلي
النادي الاهلي

حقق النادي الأهلي انتصار كبير خلال الفترة الماضية، وهو الفوز بالبطولة رقم 11 لدوري أبطال إفريقيا، ويبحث الأهلي الآن عن حسم مسابقة الدوري.

كولر 

حالة إحباط بالأهلي

قال سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي : كولر تحدث مع اللاعبين بعد لقاء الذهاب بعدما لاحظ وجود حالة احباط لديهم، بسبب تسجيل الوداد لهدف، وأكد لهم أن الأهم تحقيق المكسب، وشدد على ضرورة تحلي اللاعبين بالشخصية في لقاء الإياب، وكان هناك إعداد نفسي خاص للاعبين قبل لقاء الإياب وأعطى الجميع ثقة كبيرة".

وأضاف قمصان: النادي حصد أكثر من بطولة هذا الموسم، وموقف الفريق جيد في بطولة الدوري، وكل هذه الأمور جعلت الجماهير تثق فيه وفي قدرات الجهاز الفني بالكامل.

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هل حسم النادي الاهلي بطولة الدوري؟

وواصل قمصان: لم نحسم الدوري المصري حتى الآن، ولازال لدينا مواجهات صعبة، وكرة القدم فيها الكثير، لا زال لدينا مباريات مهمة في الدوري وكأس مصر، وسنواصل اللعب بالقائمة الأساسية، لأن هدفنا الاساسي استعادة لقب الدوري.

لاعبون لم تحصل على راحة من 6 سنوات

واختتم قمصان: الأهلي حصد قرار إدارة النادي بإراحة اللاعبين في نهاية الموسم الماضي، خصوصًا أن هناك بعض اللاعبين لم تحصل على راحة لمدة 6 سنوات في ظل ضغط المباريات محليًا وقاريًا، وبيرسي تاو استعاد مستواه، بعد الموسم الماضي الذي تعرض فيه للعديد من الإصابات، وكان سببًا في تحقيق الألقاب مع زملائه.

حمدي فتحي 

هل يرحل حمدي فتحي عن الاهلي؟

أبلغ حمدي فتحي لاعب الأهلي زملاءه داخل الفريق بالرحيل إلى الوكرة القطري نهاية الموسم الحالي ، بعد الاتفاق مع إدارة الأهلي على السماح له بالرحيل إلى الدوري القطري.

وقالت مصادر داخل الأهلي، إن حمدي فتحي تحدث مع أكثر من زميل له داخل الأهلي وأكد له إنه أنهى اتفاقه مع الوكرة القطري وإنه سيكون لاعبا ضمن صفوفه الموسم القادم.

قيمة عرض حمدي فتحي

وأوضح شوبير، أن الأهلى طلب 5 ملايين يورو فى حين توقف العرض القطرى عند 3 ملايين وحال الوصول لاتفاق بين الطرفين قد يرحل اللاعب بنهاية الموسم الجارى خاصة فى ظل ترحيب إدارة النادى والسويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق.

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هل حسم النادي الأهلي مسابقة الدوري؟.. تعرف ما قالة قمصان عن كولر

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