"البيطري الصغير" في رحلة إلى عالم الحيوان بمكتبة مصر الجديدة.. غدا

أعلن الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة عن تنظيم ورشة عمل بعنوان "البيطرى الصغير".

يتعرف فيها الأطفال على أسرار عالم الحيوان من خلال باقة متنوعة من الفعاليات تطلقها الجمعية في الساعة الثانية عشر من ظهر الغد الخميس في مكتبة مصر الجديدة للطفل بمقرها 42 شارع العروبة بمصر الجديدة، والتي تسلط الضوء على الأحياء الأخرى التي تشترك معنا في الحياة على كوكب الأرض.

قال الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة أن الفعاليات تأتى لتؤكد على أهمية التعايش بين البشر والأحياء الأخرى وكيفية حماية المنظومة المنسجمة والدقيقة للبيئة، وذلك بالتعاون مع فريق علماء المسقبل "crafty show"، المكون من أمناء المكتبة المتخصصين، كما أكد حلمي على أن هدف برنامج عالم الحيوان هو تنمية حس المسؤولية لدى الأطفال حول تربية الحيوانات الأليفة، وتعزيز السلوكيات الحسنة لديهم كالشفقة والحنان والعطف على الآخرين، فضلاً عن تعريفهم أسرار ومفاهيم عالم الحيوانات والحياة الطبيعة، وكذلك تطوير الثقافة العلمية لديهم.

وأشار حلمى إلى إن الفعاليات تسعى إلى تنمية قدرات الأطفال في الاعتناء بالحيوانات؛ بما ينعكس إيجاباً على صحتهم الجسدية والنفسية وتطوير سلوكهم، مشيرًا إلى أن الفعاليات تتضمن ورشاً متنوعة وتعرف الأطفال على أنواع السلالات المختلفة للحيوانات، وسلوكياتها وتغذيتها وطرق العناية بها.