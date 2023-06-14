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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لدعم آليات التعاون.. وزيرة الثقافة تلتقي نظيرها القطري|تفاصيل

صدى البلد

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، والشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة القطري، لبحث أوجه دعم آليات التعاون الثقافي بين البلدين، وذلك خلال لقاءين منفصلين ضمن زيارتها لدولة قطر، للمشاركة بافتتاح معرض الدوحة الدولي للكتاب.

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علاقات ثنائية

 

حيث تناول اللقاءان ، أهمية دعم أطر التعاون بالمجالات الثقافية، وقيمة القوة الناعمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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كم سنة استغرقها ابن بطوطة في رحلته من طنجة إلى مكة لأداء الحج؟

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طبعة جزائرية لـ"تغريبة القافر".. أول رواية عمانية تفوز بجائزة البوكر العربية

واستعرضت وزيرة الثقافة، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تفعيلها.

وزيرة الثقافة التعاون الثقافي الدكتورة نيفين الكيلاني العلاقات الثنائية المجالات الثقافية

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