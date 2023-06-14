السيسي: قوائم الانتظار في مصر وصلت 2 مليون حالة.. وأنفقنا عليها 20 مليار جنيه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “اتعرض عليا قوائم الانتظار وكانوا 12 ألف حالة وحينها تبرعت جهات عديدة بتمويل وإنهاء هذه القائمة”، متابعًا: “ قوائم الانتظار وصلت على مستوى الجمهورية لـ 2 مليون والرقم الذي تم إنفاقه حتى الآن في قوائم الانتظار وصل لـ 20 مليار منهم 16 مليار تم توفيرهم من قبل الدولة وعدة مليارات جاءت من الأزهر والبنوك ومؤسسات المجتمع المدني”.



وأضاف الرئيس السيسي: “احنا كنا بنتكلم في 4 سنين في 12 ألف لما دخلنا الموضوع واشتغلنا عليه بقى 2 مليون في 4 سنين”.

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات حياة كريمة

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى قرية الأبعادية في البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة ويلتقي عدد من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة.