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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: شغالين على الصناعة الفترة دي عشان فرص العمل والتصدير

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بأهالي قرية الأبعادية، خلال زيارته للقرية لافتتاح عددا من المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة: “ اللي بيتولي الأمور هو ربنا سبحانه وتعالي.. وهو المهيمن.. كدولة بنجري على أد طاقتنا والله العظيم أكثر من طاقتنا.. ومش جهدنا بس لكن بيكوا انتوا كمان”.

وأضاف الرئيس السيسي: “الناس بتتكلم على الطرق لأنهم أتعودوا أن لازمته ايه.. دي خطة.. عايزين تحاسبوا حاسبوا الدكتور مصطفي لأنه كان ماسك التخطيط العمراني على الدولة المصرية وكان بيقول عايز أعمله مش قادر.. أديك قدرت يا دكتور جبتلنا الكلام”.

السيسي: شغالين على الصناعة

وتابع الرئيس السيسي: “موضوع الصناعة شغالين فيها جامد أوي ونعتبر إنها فرصة كويسة للتشغيل وتزويد شغل الناس وتزويد الناتج المحلي ولو صدرنا يجينا دولار ولو كفينا مش هنشتري بالدولار.. وقولت فى مؤتمر فى زامبيا أن كل ساعة الدولة تقضيها فى اقتتال دا خراب سنين بدل ما تختلف معايا اشتغل من حقك تختلف وترفض بس اشتغل متحرنش وتقف.. اشتغل اشتغل اشتغل”.

وأشار الرئيس السيسي: “مصر جميلة بالله.. شوفوا يا مصريين كلكوا كل ما هتصبروا وتقولوا يارب وتشتغلوا ربنا هيغير حالنا للأحسن”.

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