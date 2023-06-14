ننشر أسماء أوائل طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية بالبحر الأحمر

أعلنت منطقة البحر الأحمر الأزهرية ، أسماء أوائل طلاب الشهادة الإبتدائية لمعاهد الأزهر بعد استلام النتائج واعتمادها.

وقدم الدكتور محمد حسانين عبداللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، وأحمد إبراهيم، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، التهاني الحارة لأوائل الطلاب، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح.

ودعا القائمون على التعليم في المنطقة إلى الاستمرار في بذل الجهد والسعي للتميز، حيث يعتبر الحفاظ على تحقيق المراكز الأولى أمرًا هامًا دائمًا. وتمنوا أن يستمر أبناءهم الطلاب في تحقيق التفوق والتميز.

وفي نهاية البيان، تم توجيه أطيب الأمنيات لأبناء المنطقة وأوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، مع تمنيات بدوام التوفيق والنجاح والتميز في مسيرتهم الدراسية المستقبلية.