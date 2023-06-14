رئيس الوزراء: الدولة استثمرت في التنمية الصناعية 14 مليار جنيه بالإسكندرية والبحيرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته اليوم، الأربعاء: “فى مجال الحماية الاجتماعية، هناك 33 مليار جنيه الدولة أنفقتها لخدمة المواطن، و14.5 مليار جنيه لتكافل وكرامة، إضافة لقروض ميسرة بدون فوائد، وما يستفيده المواطن فى تكافل وكرامة فى الإسكندرية قفز بنسب أربع أضعاف وست أضعاف فى البحيرة”.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: “من أحد أهم المشروعات التي توسعت بها الدولة المصرية ولولاها لم نكن سنواجه الأزمة الحالية هي مضاعفة الطاقة التخزينية فى الصوامع”، موضحا: “البحيرة والإسكندرية كان لهما نصيب كبير فى تزويد سعة تخزينية من الصوامع تقدر بـ390 ألف طن”.

وتابع: “نسبة الفاقد من الشون كانت تصل إلى ما بين 35 و30%، إلا أن الصوامع أنقذت هذا الموقف وقامت بالتخزين، والدولة أيضا تقدم الخدمات التموينية للمواطنين ومشروع السيارات المتنقلة، وكان تركيزنا على خلق فرص عمل للشباب، والدولة استثمرت فى مجال التنمية الصناعية 14 مليار جنيه فى العديد من المنشآت الجديدة والمجمعات اللصناعية على مستوي الإسكندرية والبحيرة”.