تامر حسني يصل إلى تونس لإحياء حفل ختام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

وصل الفنان تامر حسني إلى تونس لإحياء حفل ختام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بمسرح قرطاج غدا الخميس.

وعلى جانب آخر طرح الفنان تامر حسني، بوستر جديد لفيلم تاج، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر تامر حسني في البوستر وهو يحمل سيارة بيد واحدة، وعلق على الصورة كاتبًا: “انتظرونا ان شاء الله في العيد تاج”.

فيلم تاج من إنتاج سلسلة "السوبر هيروز" في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، يمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، ويشهد ظهور أول بطل عربي خارق في السينما العربية.

الفيلم من بطولة الفنان تامر حسني، دينا الشربيني، المطربة ساندي، ويشارك في الفيلم النجم بيومي فؤاد والعديد من النجوم.

تامر حسنى وفيلم تاج

انتهى الفنان تامر حسني، من تصوير فيلمه الجديد “تاج”، وحرصت المخرجة سارة وفيق، على توجيه رسالة له من خلال حسابها على إنستجرام.

وكتبت سارة، شكرا من كل قلبي علي دعمك، وثقتك فيا.. شكرا على تعبك ومجهودك الجبااااااار اللي عملته في الفيلم.. شكرا على دقتك ومثابرتك واجتهادك وكل حاجه عملتها عشان فيلم تاج يطلع بالشكل اللائق بجمهورك الكبير.. من أول كتابتك للفيلم لحد آخر يوم تصوير”.

وتابعت:"شكرا إنك بتحترم جمهورك وبتقدمله كل جديد.. أنت ميجا ستار مش من فراغ.. أنت أكتر واحد قابلته في حياتي بيحب شغله وبيخلصله.. عشان كده إن شاء الله ربنا هيكرمك بنجاح الفيلم.. ونجاح كل شغلك.. معنديش كلام يوفيك حقك والله يا تيم".

واختتمت:"وأخيرا لازم جمهورك يعرف إنك مابتنيمناش كلنا.. ربنا يكرمك بكرمه الواسع ويفرحك وينجحك وينجحنا معاك يا أجمد سوبر هيرو يا تاج يا جامد".