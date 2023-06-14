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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لحمايتها من التعفن.. الطريقة الصحيحة لحفظ الجبنة القريش

الجبنة القريش
الجبنة القريش

الجبن القريش من أكثر أنواع الجبن المستخدمة في عمل الأطباق المختلفة على مستوى العالم، كما أنها صحية لأنها تحتوي على البروتين والكالسيوم ونسبة قليلة من الدهون، وقد تتسبب درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف في زيادة فرص الإصابة بالتسمم الغذائي، نظرا لأنواع الأطعمة المختلفة في فصل الصيف، وتزيد من خطورة تراكم البكتريا والتي من الممكن أن تؤدي إلى التعرض لمضاعفات صحية خطيرة.

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 لذلك نقدم لك أفضل طريقة لحفظ الجبنة القريش لمدة أطول في الثلاجة وتجنب تعفنها وتغير لونها ونكهتها، وفقاً لموقع "Bright side"

 

أفضل طريقة لحفظ الجبنة القريش في طازجة:


- ضعي الجبن القريش في وعاء واغلقيه جيدًا بحيث تضمني ألا يصل إليه الهواء والرطوبة اللذان يتسببان في تعفن الجبن.

- قبل تناولها أخرجيها من الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم تناوليها.

- احرصي على تناول الجبنة القريش في غضون ثلاث أو أربع أيام من فتحها.

- ابتعدي تمامًا عن تجميدها في الفريزر؛ فهذه الخطوة تتسبب في تغير نكهة الجبنة بالإضافة إلى تغير قوامها.

- يمكنك دهن السطح بزيت نباتي لتزيد مدة حفظها في الثلاجة بدون أن تتلف، كما يمكنك إضافة الزعتر أو البقدونس.

جبنة قريش
جبنة قريش

طريقة عمل الجبن القريش في البيت


مكونات طريقة عمل الجبنة القريش:

كيلو من الحليب

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من المنفحة
السائلةأو الجافة


طريقة عمل الجبنة القريش:

ضعي الملح على الحليب وارفعيه على النار حتى يدفئ فقط ثم ارفعيه من على النار.
بعد ذلك أضيفي المنفحة وغطي الحليب واتركيه لمدة ساعة.
ستجدين أن الحليب تجمد؛ احضري قطعة من الشاش وضعي فيها الجبن ثم ضعيها في مصفاة وأسفلها طبق ،اتركيها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتخلص من المياه الزائدة بهذا أصبحت الجبنة جاهزة للأكل مباشرةً أو استخدامها في الوصفات المختلفة.

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لحمايتها من التعفن.. الطريقة الصحيحة لحفظ الجبنة القريش

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