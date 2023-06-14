تشوفله مَخرَج| انفعال بسمة وهبة على محامي قاتل نيرة أشرف .. شاهد

علق خالد البري محامي قاتل الطالبة نيرة أشرف، على تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة.

وقال خالد البري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" تبنيت هذه القضية اعتراضا مني على الإجراءات المتلاحقة القضائية التي لم نرها مسبقا".

وأضاف خالد البري:" كنت أطالب بأن يحصل المتهم على حقه الطبيعي في الدفاع عن نفسه في كافة مراحل التقاضي".

وقاطعته الإعلامية بسمة وهبة منفعلة، قائلة:" هل تم اتخاذ كافة إجراءات التقاضي تجاه قاتل نيرة أشرف أم لا، وبكده انت بتشكك في إجراءات التقاضي".

وتابعت بسمة وهبة :" حضرتك كنت عايز تشوف مخرج للمتهم في هذه القضية كي تستطيع تبرئته من هذه الجريمة وكنت ترغب في إطالة أمد القضية ".