تفاصيل الهجوم المضاد.. الجيش الأوكراني يكشف عن معارك شرسة بالخطوط الأمامية

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، اليوم الأربعاء، إن هناك معاركة شرسة على الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

وقالت ماليار، للتلفزيون الوطني الأوكراني: “نشن هجوما في عدة اتجاهات، لكن العدو يشن أيضا هجوما في عدة اتجاهات… لذا فنحن الآن في وض دفاعي وهجومي في اتجاهات مختلفة”.

وأضافت أن “القوات الروسية تحاول وقف الهجوم الأوكراني من خلال زيادة القصف والضربات الجوية”.

وقالت ماليار: “كما نرى العدو يستخدم بنشاط صواريخ موجهة مضادة للدبابات وطائرات بدون طيار انتحارية في محاولة لوقف هجومنا وإلحاق أضرار مختلفة”.

وأوضحت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، أن “القوات الأوكرانية تواجه صعوبات في التقدم في الجنوب”، مشيرة إلى أن القوات تتقدم “ببطء ولكن بثبات”.