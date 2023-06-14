الأسوأ منذ التسعينيات.. أزمة غذاء تضرب كوريا الشمالية.. تفاصيل

كشف أشخاص في كوريا الشمالية عن أزمة كبيرة في الطعام بالبلاد، لدرجة أن جيرانهم يموتون جوعًا.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قال الخبراء إن المقابلات الحصرية التي تم جمعها داخل الدولة الأكثر عزلة في العالم تشير إلى أن الوضع هو الأسوأ منذ التسعينيات.

وأغلقت الحكومة حدودها في عام 2020، وقطعت الإمدادات الحيوية، حيث تم تشديد السيطرة على حياة الناس.

من جانبها، قالت “بيونج يانج” لـ"بي بي سي" إنها لطالما أعطت الأولوية لمصالح مواطنيها.

وكانت “بي بي سي” أجرت سرًا مقابلات مع ثلاثة أشخاص عاديين في كوريا الشمالية، بمساعدة منظمة “ديلي إن كيه” التي تدير شبكة من المصادر في البلاد، حيث أوضح هؤلاء الأشخاص أنه منذ إغلاق الحدود، يخشون إما أن يموتوا جوعًا أو أن يُعدموا لانتهاكهم القواعد.

وقال سوكيل بارك وهو مدير البحث والاستراتيجية لمجموعة حقوق الإنسان تُدعى "Liberty in North Korea"، والتي تدعم الهاربين الكوريين الشماليين، إن هذه المقابلات تكشف “مأساة مدمرة” في البلاد.

وأوضح عامل بناء يعيش بالقرب من الحدود الصينية، أن الإمدادات الغذائية كانت منخفضة للغاية لدرجة أن خمسة أشخاص في قريته ماتوا بالفعل من الجوع.

ولفت: "في البداية، كنت خائفًا من الموت بسبب كوفيد، لكن بعد ذلك بدأت أشعر بالقلق من الجوع حتى الموت".

وحسب الشبكة البريطانية، لم تكن كوريا الشمالية قادرة على إنتاج ما يكفي من الغذاء لسكانها البالغ عددهم 26 مليون نسمة. وعندما أغلقت حدودها في يناير 2020، أوقفت السلطات استيراد الحبوب من الصين، وكذلك الأسمدة والآلات اللازمة لزراعة الغذاء.

وفي الوقت نفسه، حصنت الحدود بالأسوار، كما أمروا الحراس بإطلاق النار على أي شخص يحاول العبور، وهذا جعل أنه من المستحيل تقريبًا على الناس تهريب المواد الغذائية لبيعها في الأسواق غير الرسمية.