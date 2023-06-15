اكتشفي أسرار المحلات .. طريقة عمل عجينة الطعمية

تقدم الشيف حميدة عثمان طريقة عمل الطعمية فى المنزل بمذاق أفضل من الجاهز وتكشف عن أسرار المحلات فى تحضير الطعمية.

المكونات لعمل الطعمية



نصف كيلو فول مدشوش مقشر ومنقوع طوال الليل

خضرة متنوعة

(كرات بديل الكرات جذور البصل الاخضر الخضراء-شبت-كزبرة بقدونس)

10 فصوص ثوم .

توابل(ملعقتين كبار ملح-شطة حسب الرغبة

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر 1 بصلة متوسطة الحجم

يمكن فرم قرون فلفل اخضر

ربطتين كزبرة مطحونة

اربع ملاعق صغيرة كمون مطحون

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

1 بصلة متوسطة الحجم



الطريقة لعمل الطعمية



لعمل عجينة الطعمية صفّي الماء من الفول ويغسل مرة واحدة و يفرم في الكبة حتي يصبح كالعجين و يصب في وعاء بعد غسل و تقطيع الخضرة و البصل افرميهم في الكبة مع الثوم و باقي التوابل حتي تمام الفرم ضعي الخليط السابق علي الفول ثم يعاد ضربهما معا من جديد حتي يتجانسا تماما..تحكمي في خشونة ونعومة العجينة حسب رغبتك. احفظيها في اكياس في الفريزر عند الاستخدام اقليها في زيت غزير ويمكنكِ وضع القليل من الكزبرة على وجه العجينة أثناء القلي للحصول على مذاق الفلافل الجاهزة