عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشفي أسرار المحلات .. طريقة عمل عجينة الطعمية

أكشتفي اسرار المحلات
أكشتفي اسرار المحلات .. طريقة عمل عجينة الطعمية

تقدم الشيف حميدة عثمان طريقة عمل الطعمية فى المنزل بمذاق أفضل من الجاهز وتكشف عن أسرار المحلات فى تحضير الطعمية. 

طريقة عمل آيس كريم الشيكولاتة في المنزل

طريقة عمل سينابون في المنزل

المكونات لعمل الطعمية 


نصف كيلو فول مدشوش مقشر ومنقوع طوال الليل
خضرة متنوعة
(كرات بديل الكرات جذور البصل الاخضر الخضراء-شبت-كزبرة بقدونس) 
10 فصوص ثوم .
توابل(ملعقتين كبار ملح-شطة حسب الرغبة
1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر 1 بصلة متوسطة الحجم
يمكن فرم قرون فلفل اخضر 
ربطتين كزبرة مطحونة
اربع ملاعق صغيرة كمون مطحون
1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر
1 بصلة متوسطة الحجم


الطريقة  لعمل الطعمية 


 لعمل عجينة الطعمية صفّي الماء من الفول ويغسل مرة واحدة و يفرم في الكبة حتي يصبح كالعجين و يصب في وعاء بعد غسل و تقطيع الخضرة و البصل افرميهم في الكبة مع الثوم و باقي التوابل حتي تمام الفرم ضعي الخليط السابق علي الفول ثم يعاد ضربهما معا من جديد حتي يتجانسا تماما..تحكمي في خشونة ونعومة العجينة حسب رغبتك. احفظيها في اكياس في الفريزر عند الاستخدام اقليها في زيت غزير ويمكنكِ وضع القليل من الكزبرة على وجه العجينة أثناء القلي للحصول على مذاق الفلافل الجاهزة

البصل الاخضر الشيكولاته طريقة عمل عجينة الطعمية طريقة عمل سينابون طريقة عمل آيس كريم طريقة عمل الطعمية فى المنزل طريقة عمل الطعمية علي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهيب عبدالهادي: مهاجم الوداد يقترب من الأهلي.. و12 مليون دولار عرض الهلال لمحمد عبدالمنعم

مفاجأة في سعر الدولار اليوم الخميس.. ماذا حدث؟

بيراميدز يضغط بقوة لضم بوبو واللاعب يتمسك بالأهلي

إعلامي: انقسام في الأهلي حول ضم نجم الزمالك

يوم عرفة.. موعده فلكيا وأفضل الأعمال المستحب القيام بها

دفنه في عيادته.. تفاصيل جديدة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

قبل افتتاح الرئيس اليوم.. أهم المعلومات عن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض

بالتابلت.. التعليم: امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونية

موضوعات متعلقة

فطارك عندنا: شوربة فول نابت ومسقعة الخل والثوم

تعبتي من أصناف الطعام فى رمضان.. جربي طريقة عمل الفول النابت

طريقة عمل الرقاق المصري باللحمة المفرومة خطوة بخطوة في المنزل

طريقة عمل الفول فى المنزل لسحور رمضان

ترشيحاتنا

الحب هو اللي دمرني| تعرف على آخر كلمات محمد عادل قبل إعدامه.. وهذه رسالته لوالدته

صرح طبي عملاق| صباح الخير يا مصر يسلط الضوء على مستشفى كوم حمادة الجديد..فيديو

ماذا دار بين مروان عطية ومحمد صلاح قبل مواجهة غينيا؟

الجريدة الرسمية: قرار جمهوري بالموافقة على قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي

مفتي الجمهورية: نسعى مع الأمم المتحدة لمكافحة الكراهية وتصحيح صورة الإسلام

دمرت دبابات وعربات وأفراد.. القوات الروسية تصد هجوما خطيرا للجيش الأوكراني بدونيستك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكويت.. مقيم عربي ينجو من حادثة ليواجه نهاية مأساوية أثناء إنقاذه

منفعة لن تخطر ببال أحد من مستخدمي الإيموجي لإنقاذ أصحاب تلك الأمراض

بتحط جاز على شعرها .. اعرف فوائده بعد حديث منى هلا عنه

بسبب عادة غير متوقعة .. طبيب يثير الجدل لإخراج 10 صراصير من أذن مريض

فيديو

أحدثهم هلا رشدي.. 5 مطربين منعهم المرض من الغناء

فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. ندمانة وجوزي هيطلقني وماكنتش عايزة أتصور |«فيديوجراف»

كسر العادات والتقاليد.. عروسان يثيران الجدل في حفل زفافهما بتصرف غير متوقع..شاهد

الملكة رانيا تثير الجدل عبر انستجرام بموقف طريف .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ