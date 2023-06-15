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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يغادر مطار مراكش.. وفيتوريا يمنح اللاعبين راحة مسائية

منتخب مصر
منتخب مصر

غادرت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول، مطار مراكش في طريقها للعودة إلي القاهرة عقب الفوز في مباراة غينيا أمس بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023. 

يرافق البعثة في العودة جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وخالد  الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، و حازم إمام عضو المجلس المشرف على المنتخب الأول.

من جانبه ، أكد محمد غرابة مدير المنتخب أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قرر منح اللاعبين راحة باقي اليوم من التدريبات والمعسكر ، على أن ينتظموا في المعسكر مساء اليوم "الخميس" للمبيت بفندق الإقامة استعدادا لمباراة جنوب السودان الودية المقرر لها الأحد المقبل.

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