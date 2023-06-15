أبو الغيط يترأس أعمال الدورة 55 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بتونس

أعلنت جامعة الدول العربية أن أمينها العام أحمد أبو الغيط ترأس اليوم الخميس أعمال الدورة (55) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك التي يستضيفها اتحاد إذاعات الدول العربية في تونس.



وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي بأن المحور الرئيسي للدورة هو "دور التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي"، بالإضافة إلى مناقشة عدد من البنود الاخرى كالأمن الغذائي العربي، وجذب الاستثمارات في الدول العربية ومقترح إنشاء صندوق عربي للبحث والابتكار والريادة.



وأضاف رشدي أن أبوالغيط ألقى كلمة أشار خلالها إلى مخرجات القمتين العربيتين الاخيرتين في كل من الجزائر والسعودية، حيث كلف القادة العرب الأمانة العامة للجامعة العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك بتنفيذ عدد من الاستراتيجيات ذات الصلة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي، كما نبه إلى أن الأمن الغذائي العربي لا يزال يعاني من آثار الأزمات المتراكمة والمستمرة ومنها الحرب في أوكرانيا والتغير المناخي.



وأشار رشدي إلى عدد من النقاط الهامة التي ركز عليها أبوالغيط في كلمته منها الأجندة الرقمية العربية، وتنفيذ الخطط العربية المتعلقة بالأمن الغذائي ومنها آلية التمويل المقترحة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، فضلا عن أهمية تكثيف مشاركة منظمات العمل العربي المشترك في قمم المناخ.



ولفت رشدي إلى أن أبو الغيط قام خلال زيارته إلى تونس بجولة في معرض اتحاد اذاعات الدول العربية للتكنولوجيا والتجهيزات بمدينة الثقافة "الشاذلي القليبي"، كما أشرف على وضع حجر أساس مشروع بناء مركز أعمال اتحاد اذاعات الدول العربية، فضلا عن حضوره حفل اختتام الدورة (23) لمهرجان الإذاعة والتليفزيون، والتي تنظم بالتعاون مع وزارة الثقافة التونسية.

